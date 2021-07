Ein neues kulinarisches Angebot gibt es seit kurzem in der Innenstadt: Der 36-jährige Anton Krapf eröffnete in der Unteren Landstraße das „Nayo“ – dort verkauft er Frozen Yogurt.

Die Idee dazu ist ihm im Urlaub gekommen, erzählt er im NÖN-Gespräch: „Ich war im Juni mit meiner Freundin in Bad Schallerbach. Dort hatte ich Zeit zum Nachdenken. Frozen Yoghurt esse ich selber gerne, und ich habe gewusst, dass es so etwas in Zwettl noch nicht gibt.“

Erfahrungen mit dem Verkauf des Speiseeis-ähnlichen Desserts hatte Krapf zu diesem Zeitpunkt noch keine. Denn ursprünglich ist der 36-jährige Selfmade-Taxiunternehmer mit „W4 Taxi“ aus Großschönau. „Ich hab coronabedingt mit dem Taxi eineinhalb Jahre nicht fahren können, das war eine fade Partie“, erklärt Krapf, der sich mit dem zusätzlichen Zwettler Geschäft neu erfindet. Zuvor betrieb er mit seiner Freundin die Schirmbar in Gmünd. Von der leer stehenden Immobilie in Zwettl wusste er seit längerem. Noch von Bad Schallerbach aus beginnt er zu recherchieren und ruft den Immobilienmakler an. Auch beim Logo geht es schnell: „Ich hab Achim Mayerhofer aus Zwettl angerufen. Er hat gesagt: ‚Wann brauchst du es, in zwei Wochen?‘ Ich hab dann gesagt: ‚In zwei Tagen‘“, sagt Krapf.

Ananas, Nutella-Sauce und Marshmallows

Das Frozen Yogurt basiert auf einem Milch-Joghurt-Gemisch und gibt es in nur einer Geschmackssorte. Verfeinert wird es mit „Toppings“, also einer Auswahl von sieben Früchtesorten sowie Naschereien, wie Streusel, Gummiwürmer oder Marshmallows. Die Portionen gibt es in drei Größen, mit ein bis drei Toppings.

„Aktuell experimentiere ich auch mit Saucen“, erklärt Krapf, der auf die Vorteile gegenüber herkömmlichem Speiseeis verweist: „Es ist gesünder, weil es nicht so aufgezuckert ist. Mit einem großen Becher kommt man nicht einmal auf die Kalorien von einer Kugel Eis.“ Gerade deshalb habe er auch schon einige ältere Stammkunden, die auf ihren Blutzucker achten würden: „Manche sagen oft noch, dass sie eine oder zwei Kugeln möchten. Dann gibt‘s eine Einschulung“, lacht Krapf. Er musste sich die Bedienung der Maschine beibringen: „Es ist gar nicht so einfach, einen schönen Spitz zusammenzukriegen. Mittlerweile hab ich es aber heraußen.“ Bei großem Andrang hilft auch sein Onkel aus.

Neben einer wechselnden Früchteauswahl sollen jetzt auch noch ein Kühlschrank für Getränke sowie eine kleine Sitzecke kommen, zum Sitzen und Genießen. „Das ist der Vorteil des Kellers, dass es hier angenehm kühl ist. Generell gilt aber: Je heißer es ist, desto besser für mich“, sagt Krapf lachend.