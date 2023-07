Ertl-Jeans verlässt Zwettl in Richtung Bruck an der Mur

„Mein Geschäft in Zwettl ist bombig gelaufen. Aber nach meiner Scheidung will ich mich neu orientieren. In Bruck an der Mur habe ich eine Wohnung und ein Geschäftslokal gefunden“, betont der 58-Jährige, der schon öfter seinen Rückzug aus Zwettl angekündigt und dann doch weitergemacht hat (die NÖN berichtete). Das erfolgreiche Konzept für sein Unternehmen behält er bei. „Ich führe Jeans in sieben Längen und bis zu einer Bundweite von 150 Zentimetern. Bei mir findet also jeder eine passende Jeans mit guter Qualität“, erklärt Ertl. Damit habe er eine florierende Nische gefunden. „Ich habe ein großes Lager, bin schuldenfrei und habe heuer schon meinen Jahresgewinn erwirtschaftet“, sagt der erfolgreiche Unternehmer.

Dass das Geschäft in der Zwettler Landstraße am 8. Juli zum letzten Mal geöffnet hatte, tut ihm leid. „Ich habe vieles unternommen, um einen Franchise-Partner zu finden. Leider ist das nicht gelungen.“ Mit Neustarts, so wie jetzt in Bruck an der Mur, hat er bereits Erfahrung. Gestartet hat er in Zwettl in der Schulgasse, übersiedelte dann in die Hamerlingstraße und zuletzt in die Landstraße. Er eröffnete 2020 in Pöggstall eine Filiale, die er aber nach einigen Monaten wieder schloss. Michael Klaus Ertl hielt mit seiner Kritik an den von der Politik verordneten Corona-Maßnahmen nicht hintern Berg und zahlte als „Nichtgeimpfter“ sogar aus Protest seinen Ausfallbonus an den Staat zurück. Damals schloss er auch aus diesem Grund seinen Standort für einige Zeit in Zwettl. Erhabe, wie damals gegenüber der NÖN betont hat, auf „einige tausende Euro“verzichtet.

All diese Probleme sind jetzt Geschichte. Michael Klaus Ertl schaut optimistisch in die Zukunft. „Ich habe mir Bruck an der Mur als neue Heimat ausgesucht. Hier gibt es eine gute Infrastruktur, kann mit dem Zug einfach nach Innsbruck oder ans Meer fahren. Mein neues Geschäft, das ich ab August gemietet habe und das ich mit September öffnen will, befindet sich im Kornmesserhaus, dem Wahrzeichen dieser Stadt. Das passt alles sehr gut“, meint Ertl. Er erspare sich außerdem das tägliche Pendeln von seinem bisherigen Wohnort Bad Traunstein nach Zwettl. Ganz ohne Kritik geht aber sein endgültiger Schlussstrich in Zwettl nicht: „Das Hauptproblem im Waldviertel sind die schlechten Busverbindungen. Ohne diese kann man kein gutes Personal finden.“