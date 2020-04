Die Wirtschaft ist zum Teil wieder zurück im Geschehen. Mit 14. April konnten einige Geschäfte wieder öffnen. Die NÖN fragte nach, wie der Bezirksstart verlaufen ist.

Masken sind beim Shoppen hinderlich

Johann Rabl vom Schuhhaus Rabl in Zwettl kann nur über sehr wenig Zulauf in seinem Geschäft berichten. „Eine Kundin hat gemeint, dass man mit Maske keine Schuhe probieren könne. Sie will später wieder kommen. Das werden sich wohl viele denken“, meint Rabl, der jetzt auf deutlich bessere Zeiten hofft.

Endlich wieder Reparaturen

Optik Blaim hätte generell das Geschäft offen halten dürfen, sperrte aus Sicherheitsgründen bis 14. April zu. „An den ersten Tagen verzeichneten wir einen Umsatzrückgang von 70 Prozent zu normalen Tagen. Lediglich die Reparaturen von Brillen waren gefragt“, berichtet Josef Blaim. Die Kunden, die bei Redzac Mengl vorbeigeschaut haben, waren froh, wieder einen regionalen Händler besuchen zu können. „Vor allem Reparaturen von Haushaltsgeräten, SAT-Anlagen oder Handys sind jetzt gefragt“, meint Ewald Mengl.

Geschäft komplett eingebrochen

Das Öffnen seines „Musikhauses Waldviertel“ hätte sich für Betreiber Gerald Grafeneder nicht ausgezahlt: „Schulen und Musikschulen haben noch zu, die Unterhaltungsbranche ist total weggebrochen.“

E-Bikes voll im Trend

Besser läuft es bei Sport Kastner. „Viele wollen Radfahren und bringen ihre Räder zum Service. Wir sind aber auch mit dem Verkauf von E-Bikes nicht unzufrieden“, meint der Leiter der Sportabteilung Hermann Schulner. Die Nachfrage an Tischtennistischen und Beachvolleyball-Sets sei ebenfalls hoch.

Das Garteln geht los

Seit kurzem sind im Raiffeisenlagerhaus Zwettl der Bau- und Gartenbereich sowie der Baustoffverkauf, der Autohandel und die Autowaschanlage geöffnet. „Gerade im Garten- und Baubereich war am ersten Öffnungstag eine verstärkte Nachfrage zu verzeichnen“, meint Herbert Auer. Bei den Baustoffen gibt einen „Drive-In“. Dieser laufe wie bei McDonalds, der in Zwettl am 20. April öffnete.

Dass die kleineren Geschäfte wieder offen haben, sei auch für den Obmann des Vereines Zwettler Wirtschafts- und Tourismus-Marketing, Martin Fichtinger, ein Schritt in die richtige Richtung.