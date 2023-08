Topothek Göpfritz: Schon 2.100 Werke im Fundus

Zahlreiche Gemeinden haben sie schon. Viele haben noch Pläne, eine einzurichten. Verstreut übers gesamte Waldviertel gibt es mittlerweile Online-Topotheken, die ein großes Ziel haben: Fotos und Dokumente zu archivieren und jedem frei zugänglich zu machen. Besonders aktiv ist die Topothek von Göpfritz. Seit 2020 wird hier kontinuierlich an der Vergrößerung des digitalen Archivs gearbeitet.

„Besonders ist bei uns dabei vielleicht, dass jede Katastralgemeinde einen eigenen Topothekar hat“, erklärt Franz Rabl, bei dem die Fäden zusammenlaufen. Dementsprechend werden alle neun Orte, auch die kleinen, repräsentiert. Natürlich könnten dabei nicht alle Orte gleichermaßen liefern. Georgenberg ist nur in kleines Dorf im Vergleich zu Göpfritz.

Trotzdem habe die doch sehr große Runde aus Privathistorikern, Museenvertretern und Archivaren einen besonderen Wert für die Gemeinde. „Wir sind stark vernetzt und wollen eine aktive und lebendige Topothek sein, kein verstaubtes Archiv“, betont der Topothekar aus Schönfeld. Die Topothek verbinde und gäbe der Gemeinde ein Identität.

Momentan befinden sich um die 2.100 Werke im digitalen Fundus der Topothek auf die von überall aus zugegriffen werden kann. Interessanterweise erfolgen die Zugriffe nicht nur in der Region. Besucher aus aller Welt, konnten schon auf der Seite festgestellt werden. Von historischen Bildern, etwa vom Internierungslager im Ersten Weltkrieg bis zu aktuellen Fotos von Festen in der Gemeinde ist die geballte Geschichte eines Ortes hier zusammengefasst. Auch historische Dokumente gilt es zu bestaunen. Die Topothek verfügt etwa über Unterlagen der Volksschule Kirchberg, die bis ins Jahr 1870 zurückreichen.

Gut erhaltene Stücke sind oft selten

Die Aufgaben in der Topothek reichen aber noch viel weiter, als rein Dokumente zu digitalisieren. Auch die Bewertung und Sammlung der „echten“ Exponaten obliegt den Topothekaren, was sich oft durch das Fehlen gut erhaltener Stücke doch sehr schwierig gestaltet. Die Bestandsaufnahme erfolgt in der eigenen Topothek-Werkstatt. Diese lag bis zuletzt noch in der alten Kirche in Kirchberg, zog aber mittlerweile in den Marienhof in Göpfritz um.

„Dort können wir in Synergie mit dem Gemeindearchiv arbeiten“, betont Rabl. Geplant sei zudem in den kommenden Jahren, Depots für die Exponate in den Gewölberäumen des Marienhof einzurichten. Kreative Ideen rund um den Real-Bestand gibt es auch einige. Erst kürzlich wurden Exponate aus der Lebens- und Arbeitswelt der Bauern und des Handwerks in Form von Skulpturen am Radweg der Thayarunde aufgestellt (die NÖN berichtete).

„Wir wollen nicht die beste Topothek sein. Darum geht es gar nicht, aber wir wollten einfach von Anfang an auf eine andere Weise an die Sache herangehen“, erzählt Rabl. Der persönliche Anstoß für den Obertopothekar? „Bei mir haben sich immer mehr Unterlagen und Exponate angehäuft und ich stellte mir die Frage: wegschmeißen oder für die Nachwelt erhalten? Ich kam zum Entschluss, dass die Dokumente für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden müssten und genau das geschieht jetzt in der Topothek.“