100 Jahre Niederösterreich: Was Zwettler bewegte

Was hat unser Niederösterreich nicht alles schon erlebt – von harten Zwischenkriegsjahren, NS-Zeit und russischer Besatzung bis hin zum wirtschaftlichen Aufschwung und unserem heutigen Wohlstand. Das Bundesland feiert heuer sein 100-jähriges Bestehen.

Es war der 1. Jänner 1922, an dem sich Wien offiziell aus dem ehemaligen Kronland Österreich unter der Enns löste. Wien und Niederösterreich wurden unabhängige Bundesländer. Ganz unabhängig? Nein. Der Sitz der niederösterreichischen Landesregierung blieb vorerst in Wien. Erst 1986 wurde St. Pölten zur Landeshauptstadt erklärt.

Es war aber auch nur eines der großen Ereignisse, die das Land zu dem machten, das wir heute kennen. So einiges getan hat sich natürlich auch in den Waldviertler Gefilden. Gerade Zwettl kann auf eine reichhaltige Geschichte zurückblicken. Immerhin ist der Bezirk heute mit knapp 1.400 Quadratkilometern der flächenmäßig größte in ganz Niederösterreich. Großereignis wurden später die Gemeindezusammenlegungen um das Jahr 1971 herum. Aus zuvor 110 Kleingemeinden entstanden die 24 Großgemeinden von heute.

Sehr trist wirkt dagegen der seit mehr als 100 Jahren andauernde Trend in der Bevölkerungsentwicklung. Laut Statistik Austria lebten 1923 noch etwas über 60.200 Menschen im heutigen Bezirksgebiet. 2021 waren es nur mehr 41.800.

Wenn man heute zurückblickt, ist das damalige Leben kaum mehr vorstellbar, so rasant war die Entwicklung in diesem Jahrhundert. Wo damals noch hauptsächlich Pferdewagen fuhren, sind wir heute doch etwas zügiger unterwegs. Auch die flächendeckende Versorgung mit Strom und Wasser kam damals erst so richtig in die Gänge. Wirtschaftlich waren die Zwischenkriegsjahre eine besonders harte Zeit in Zwettl. Es fehlte an Nahrungsmitteln und Rohstoffen, das Geld verlor seinen Wert. „Hatte 1914, vor Beginn des Krieges, ein Laib Brot noch 0,46 Kronen gekostet, so stieg der Preis im Jahr 1921 auf 160 und 1922 auf 5.670 Kronen“, erklärt der Zwettler Historiker Friedel Moll.

Zahlreiche wichtige Ereignisse prägten seitdem den Bezirk. Nicht außer Acht zu lassen ist natürlich die Zeit unter den Nationalsozialisten. In Zwettl wurde mit Franz Beydi für kurze Zeit schon 1933 ein Nationalsozialist Bürgermeister. Auch die Errichtung des Truppenübungsplatzes Allentsteig 1938 im Verbund mit der Aussiedelung der Menschen aus Döllersheim und den umliegenden Dörfern prägen den den Bezirk bis heute.

Zum einschneidenden Erlebnis avancierte zudem das Hochwasser 2002, das zur größten Naturkatastrophe in diesen 100 Jahren wurde. Vor allem im Kamptal zog es verheerende Schäden mit sich. Aber es gibt noch viel mehr zu erzählen. Diese und viele weitere Ereignisse und Entwicklungen sind Thema einer NÖN-Spezialserie zum 100. Geburtstag unseres Bundeslandes.

Pioniere aus NÖ Entdecker der Blutgruppen

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden