Serie 100 Jahre NÖ: Zwettl und das Eis

Wenn man nach Traditionssport in Zwettl fragt, würden viele sicher in erster Linie „Fußball“ antworten. Nicht viel weiter dahinter gilt die Stadt allerdings auch als Heimat des Eissports. Die Wurzeln des lokalen Eissportvereins reichen gar bis ins 19. Jahrhundert zurück. 1895 wurde dieser als „Eislaufverein Zwettl“ gegründet.

Bis heute entstand daraus eine reichhaltige Geschichte mit mehreren Eishockeymannschaften und einem äußerst populären Kunsteisplatz. Anfangs noch auf dem unsicheren Eis des Kamps, wurde ab 1909 eine eigene Naturbahn auf der Promenade geschaffen. Der Platz war sogar damals schon beleuchtet.

1938 wurde der Verein allerdings wieder aufgelöst. Die Gemeinde übernahm fortan den Betrieb des Eislaufplatzes. Nach dem Krieg kam es erst 1952 zu einer Neugründung als „Eisportverein Zwettl“ (ESV), der Eislauf, Eistanz und Eisschießen vereinte. Im Jahr darauf folgte ein weiterer Meilenstein, die Einführung der Sektion Eishockey.

Zum großen Highlight der Jahre avancierte das „Eisfest“

Eine Hütte über dem Mühlbach wurde dafür kurzerhand zur Bar umfunktioniert und gemeinsam zu Walzer und Marsch auf dem Eis getanzt, eine Tradition, die fortan jährlich stattfinden sollte. Der Eistanz war sogar so populär, dass man mit Schautanzvorführungen auch in Gmünd und Waidhofen gastierte.

Zum Umbruch kam es schließlich 1977. Auf einer positiven Note wurde der Eislaufplatz mit einer Asphaltdecke versehen, ein Vorhaben, welches schon 70 Jahre zuvor ein mal angedacht worden war. Auf der anderen Seite löste sich aber auch just in diesem Jahr die Eishockeysektion auf. Erst knapp 20 Jahre später sollte das Zwettler Eishockey mit den „Zwettler Kuenringern“ (heute „Hurricanes“) ein Comeback erfahren.

Die heute noch extrem beliebte Kunsteisbahn wurde 1991 eröffnet. „Lange konnte auf Natureis gefahren werden, doch irgendwann wurden die Winter so mild, dass es nur mit Kunsteis ging“, erklärt der heutige Obmann Heinz Lüdemann. Dank der Kunsteisbahn hat der Eissport bis heute einen enormen Stellenwert in Zwettl. 1995 wurde eine große Feier zum 100-jährigen Jubiläum des Eissportvereins gefeiert, inklusive Eisdisco und Eisfest mit Eiskunstlauf, Eishockey und Stockschießen.

Wie viele Einrichtungen entlang des Flusses, wurde auch der Platz durch das Hochwasser 2002 arg in Mitleidenschaft gezogen, aber schnell generalsaniert, sodass man bereits im Dezember desselben Jahres wieder aufs Eis konnte. Die Eishockeysektion gliederte sich 2014 aus und gründete einen eigenen Verein. Wichtiger Teil des ESV ist aber nach wie vor das Eisstockschießen mit wöchentlichem Training. Und auch so ist der Platz natürlich ein Hit bei allen, die einfach ein paar Runden übers Eis legen wollen. „Es vergeht kaum ein Wochenende, an dem wir nicht voll sind“, berichtet Lüdemann.

