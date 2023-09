Eschabruck feierte neuen Feuerwehrhaus-Zubau

Die Feldmesse zelebrierte Pfarrmoderator Janusz Wrabel, der auch die Segnung des Gebäudes vornahm. Musikalisch wurde der Gottesdienst von der Musikkapelle Heimatklänge aus Großgöttfritz unter der Stabführung von Regina Kolm umrahmt, die auch den Frühschoppen spielten.

Beim anschließenden Festakt konnte Feuerwehrkommandant Markus Ebner als Ehrengäste Pfarrmoderator Janusz Wrabel, Landtagsabgeordneten Bürgermeister Franz Mold, Stadtrat Gerald Gaishofer, stellvertretend für die Feuerwehren Abschnittskommandant Franz Thaler und Unterabschnittskommandant Rudolf Aßfall, das älteste Mitglied der Feuerwehr Eschabruck Alois Ebner (99 Jahre), die Patinnen Kornelia Rauch und Roswitha Zinner und viele Besucher begrüßen.

In seinen Ausführungen berichtete der Kommandant folgendes: Der Zubau des Feuerwehrhauses wurde notwendig, um in Zukunft ein größeres Fahrzeug einstellen zu können. Im Zuge einer Vollversammlung wurde die Errichtung eines Zubaues beschlossen. 2019 wurde das notwendige Grundstück von Werner Bader erworben. Die Stadtgemeinde hat anschließend das Flächenumwidmungsverfahren eingeleitet. Am 25. Juni 2022 wurde mit den Aushubarbeiten begonnen und der Kanal verlegt, die Bodenplatte hergestellt und die Außenwände gemauert.

Bereits am 4. Juni konnte die Dachgleiche gefeiert werden. Weiter ging es mit der Installierung des Stromnetzes, Fenster und Garagentore eingebaut, es wurden WC- Räume geschaffen und der Umkleideraum umgestaltet. Die Fassade wurde von der ortsansässigen Malerei Marion Rauch gestaltet, dafür ein großes Danke. Der Großteil der Arbeiten, zirka 2.000 Stunden wurden von den Kameraden in Eigenregie erledigt. Die Gesamtkosten des Zubaues, Sanierung des Altbaues und die Außenfassade werden sich auf 100.000 Euro belaufen. Die Materialkosten werden zur Gänze von der Stadtgemeinde Zwettl übernommen.

Grußworte kamen von Abschnittskommandant Franz Thaler, Stadtrat Gerald Gaishofer und Bürgermeister Franz Mold die meinten, hier wurde etwas Gutes für die Zukunft geschaffen. Heute verwendet man ein Feuerwehrhaus nicht nur für die Unterbringung von Fahrzeugen und Gerätschaften, sondern man braucht dementsprechende Aufenthaltsräume und WC-Anlagen. Außerdem ist es ein gesellschaftlicher Treffpunkt, der für den Zusammenhalt in den Orten sorgt. Sie gratulierten und wünschten der Feuerwehr zukünftig alles Gute. Abschließend dankte Kommandant Markus Ebner allen Kameraden für die vielen Stunden ihrer Freizeit im Dienst der Feuerwehr, der Stadtgemeinde für den finanziellen Beitrag, der Ortsbevölkerung für die Mithilfe und für die Spenden. Mit dem Leitspruch „Gott zur Ehr – dem Nächsten zur Wehr“ wurde der Festakt beendet.