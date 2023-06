Feuerwehr Zwettl feiert neue Atemschutzgeräte

Die Feuerwehr Zwettl hatte bei ihrem großen dreitägigen Fest am Wochenende einiges zu feiern. So wurden etwa 15 neue Atemschutzgeräte feierlich von Pater Martin gesegnet. „Es gab bereits 146 Einsätze in diesem Jahr. Jeder Einsatz ist eine Herausforderung für unsere Feuerwehr. Um diese speziellen Einsätze durchführen zu können, wurden insgesamt 15 Atemschutzgeräte angekauft“, erzählte Kommandant Matthias Hahn bei der Feier.

Die Gesamtkosten der Anschaffung beliefen sich auf 44.000 Euro. „Die Finanzierung war nur durch den Beitrag der Stadtgemeinde Zwettl, der Sponsoren und der Bevölkerung möglich“, betonte Hahn dankend. Einen wesentlichen Teil der Finanzierung leistete etwa die Firmengruppe Johann Bauer. Zum Dank wurde ihm vom Kommandanten eine Statue in Form des Heiligen Florian übergeben.

Grußworte kamen auch vom zweiten Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl: „Wir wissen auch, dass die Anschaffungen von Fahrzeugen und Gebäuden nicht nur vom Land gefördert werden, sondern dass auch die Gemeinden ihren Anteil leisten. Viele der Kameraden opfern ihren Urlaub und absolvieren Schulungen für die Wehr. Die Geräte sind nötig, aber ohne den Menschen würde es nicht gehen.“

Bürgermeister Franz Mold bedankte sich bei allen Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren samt deren Familien, die ihre kostbare Zeit opfern und wünschte ihnen, dass keine Unfälle passieren und alle stets wieder gut nach Hause kommen.

Abschließend dankte Matthias Hahn Pater Martin für die Abhaltung der Feldmesse, weiters seinem tollen Team, besonders seinem Stellvertreter Mario Steinbauer, den Sponsoren, den Helferinnen und Helfern und allen Gästen für ihr Kommen.