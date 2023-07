Senioren richten Buffet für Schüler an

Am Freitag, den 23. Juni bereitete unsere Community Nurse Marianne Zimm zusammen mit Seniorinnen der Gemeinde Allentsteig und Gemeinderätin Heidelinde Dobrovolny eine gesunde Jause für die Schüler der Volksschule und der Sonderschule Allentsteig zu. Neben einer großen Auswahl an Obst und Gemüse gab es Brote mit Aufstrich, Butter und Kresse sowie Marmelade und Honig. Die gesunde Jause wurde buffet-artig angerichtet, so dass sich die Kinder in einer ausgedehnten Pause durchkosten konnten. Sowohl die Kinder als auch die Seniorinnen hatten große Freude und verbrachten einen schönen Vormittag zusammen. Zusätzlich erhielt jedes Schulkind von der Community Nurse ein kleines Heftchen mit gesunden Jausen-Rezept-Ideen von Tut Gut.