Lebensfreude bei Waldviertel pur am Rathausplatz in Wien

Spritzig ging es gleich los, denn die Landeshauptfrau sorgte beim Bieranstich für eine Dusche der Ehrengäste auf der Bühne und in der ersten Reihe. Lebensfreude pur, Geschmack pur, Gesundheit pur und Handwerk pur waren die Themen bei drei Tagen Waldviertel pur in Wien. An über 50 Ständen konnten die zahlreichen Besucher bei wunderbarem Spätsommerwetter die Angebote der 100 Auststeller aus der Region bewundern und so manche Spezialität erwerben. Ein abwechslungsreiches und interessantes Programm sorgte für gute Stimmung.

Rahmenprogramm mit viel Musik

Die Schuhplattlergruppen aus Martinsberg, Schönbach und Rappottenstein zeigten auf der Dorfbühne ihr Können. Für ein breites musikalisches Angebot sorgten die Gemeindemusikkapelle Bad Traunstein, das Duo Stickler/Koschelu, das Quatschberg-Echo, die Terzschrittmacher, die Hochlandmusikanten, die Jungen Waldensteiner, die 16er Buam, das Trio Lepschi, Wanja Banj, die Trachtenkapelle Ottenschlag, Faltenblech, S.U.D. Stippichs-Uhlers-Ditschs, Ollas leiwand und Belle Fin. Dazu die Grillshow mit Weltmeister Adi Matzek, Muhnnudeln-Wuzeln mit Mohnwirtin Rosemarie Neuwiesinger, Schaukochen mit Dorfwirt Klaus Hölzl, Karpfen filetieren mit Reinhard Sprinzl und „Knedl drahn fia daham“ mit Christian Vlasaty,

Interessante Gespräche

Bei der Eröffnung führte Moderator Andy Marek Gespräche mit Destinationsgeschäftsführerin Kristiane Spiegl, dem Aufsichtsratsvorsitzenden Fritz Weber, Brauereichef Karl Schwarz und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Weitere Interviews wurden im Lauf der drei Tage mit Karl Trojan von der Brauerei Schrems, Intendant Clemens Unterreiner von der Oper Burg Gars und dem Spartenobmann Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Niederösterreich Jochen Flicker geführt. Erlebnisgärtner Reinhard Kittenberger berichtete über „Der Garten in der Stadt“ und Elfi Maisetschläger stellte ihre neuen Kollektionen in einer Trachetenmodenschau vor. Viele tausende Besucher konnten von Mittwoch bis Freitag Waldviertel pur in der Bundeshauptstadt Wien genießen.