Neue Wege beschreitet die Zwettler Allgemeinmedizinerin Sabine Fröhlich: Seit 17. Mai empfängt sie ihre Patienten auch online – mittels Videokonferenzen.

Ausschlaggebend für den Schritt war ein Virus – Corona: „Ich hatte schon zweimal die Idee, es hat aber nicht gepasst. Beim ersten Lockdown dachte ich mir dann, dass man auch unabhängig und digital miteinander kommunizieren kann“, erklärt Fröhlich.

Arztbesuch digital und vor Ort

Die 55-Jährige hat sich eine Praxis in ihrem Wohnhaus Am Stadtblick 14 eingerichtet. Dort empfängt sie ganz normal ihre Patienten – aber nicht nur: So kann online mittels Videotelefonie mit der Ärztin gesprochen werden. Für die digitale Arzt-Patienten-Kommunikation verwendet Fröhlich die gesicherte und datengeschützte Telemedizin-Plattform „Latido“. Diese wird zur Terminplanung, zum Austausch von Befunden und anderen Informationen sowie zur telemedizinischen Beratung genutzt. So können sich Patienten Befundberichte, Verordnungen, Überweisungen, ärztliche Fragebögen und Honorarnoten im Browser anzeigen lassen, ausdrucken, oder auch als PDF herunterladen. Rezepte werden per Post versandt oder elektronisch an die Apotheke übermittelt.

Termin: Von 15 Minuten bis zu einer Stunde

Zuvor muss über Smartphone oder dem Computer ein Account mit einem personalisierten Passwort erstellt werden. Dann können Gesundheitsberatungen nach Zeit gebucht oder aus für verschiedene Gesundheitsthemen zusammengestellten Paketen gewählt werden: So kostet eine 15-minütige Kurzbesprechung 40 Euro und kann bis zu einer einstündigen Gesundheitsberatung inklusive Therapieplan für 160 Euro reichen. Die Vorteile liegen in der Zeitersparnis: „Man ist unabhängig und muss nicht extra in die Praxis fahren. Wenn jemand in Bali sitzt und mit seinem Arzt sprechen möchte, ist das kein Problem mehr.“

Viele Tests kann der Patient selbst machen, etwa die Messung der Herzratenvariabilität: Dabei wird der Herzschlag mittels Brustgurt entweder für 24 Stunden oder ein ganzes Monat gemessen. „Das ist eine absolut moderne Methode, das vegetative Nervensystem zu analysieren. Damit bekommt man etwa gute Einblicke in die Schlafphasen“, erklärt Fröhlich.

Ursprünglich war die 55-Jährige acht Jahre lang als Wahlärztin in der Hamerlingstraße tätig, bevor sie vor einigen Jahren nach Kärnten zog. Dort arbeitete sie in einer F. X. Mayr-Einrichtung, benannt nach dem österreichischen Arzt Franz Xaver Mayr: „Dabei geht es um Fastenkuren und Darmgesundheit“, erklärt die 55-Jährige.

Ausbildung in TCM und Homöopathie

Sie bildete sich in den Bereichen der Traditionellen Chinesischen Medizin und der Homöopathie weiter und ist als Ganzheitsmedizinerin tätig: „Je mehr Methoden man zur Hand hat, desto besser kann man aus dem Vollen schöpfen. Mich interessiert der Mensch als Ganzes und nicht nur das Symptom, mit dem jemand kommt.“

Zurück im Waldviertel, war sie bis November 2020 als ärztliche Leiterin im „la pura“ in Gars, einem Gesundheitsresort für Frauen, tätig.