Ärztliche Versorgung im Bezirk Zwettl kein Problem?

Werbung

Der Hausarzt als erste Ansprechperson bei gesundheitlichen Problemen ist aus unserer medizinischen Versorgung nicht mehr wegzudenken – egal, ob wir von einem hartnäckigen Schnupfen oder Kreuzschmerzen geplagt sind. Für viele Menschen, vor allem in den ländlichen Regionen, wird der Weg zum Hausarzt aber immer schwieriger. Unbesetzte, oftmals vergeblich ausgeschriebene Kassenordinationen stehen einer immer größeren Anzahl von Wahlarztpraxen gegenüber. Ärztekammer-Präsident Johannes Steinhart macht für den Ärztemangel im Kassenbereich insbesondere die zunehmende Fülle an bürokratischen Hürden verantwortlich, die den Beruf des „klassischen Landarztes“ immer unattraktiver mache.

Grund genug für eine Bestandsaufnahme im Bezirk Zwettl: Wirft der drohende Ärztemangel – immerhin werden österreichweit rund 20 Prozent der Ärzte bis 2027 das pensionsfähige Alter erreichen – auch bei uns schon seine Schatten voraus?

Vorläufige Entwarnung kommt von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK): „Im Bezirk Zwettl sind derzeit keine freien Stellen ausgeschrieben“, teilt Viktoria Frieser, stellvertretende Pressesprecherin der ÖGK, mit. Sowohl im Bereich der Allgemeinmedizin als auch bei den Fach- und Zahnärzten gibt es derzeit keine unbesetzten Kassenstellen. Ob das auch in den kommenden Jahren so bleiben wird, steht allerdings in den Sternen: So gäbe es im Bezirk einen Vertragsfacharzt sowie zwei Vertragszahnärzte, die bereits das Regelpensionsalter von 65 Jahren überschritten haben.

Wahlarztpraxen laufen Kassenpraxen den Rang ab

Diese, auf den ersten Blick optimale, Versorgungslage darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass im fachärztlichen Bereich die Wahlarztpraxis der klassischen Kassenordination schon lange den Rang abgelaufen hat. Ein Beispiel dafür ist die Frauenheilkunde: Nach der Pensionierung von Franz Führer im Sommer 2021 gab es mehr als ein Jahr lang keine gynäkologische Kassenstelle mehr in der Bezirksstadt. Diese Versorgungslücke wurde von Heike Esterbauer geschlossen, die am Neuen Markt in Zwettl im Oktober eine Kassenordination eröffnete. Eine zweite Kassenordination gibt es nach wie vor in Groß Gerungs – jene von Stefan Penz. Den beiden Kassenärzten gegenüber stehen vier gynäkologische Wahlarztpraxen, deren Kosten von den Patientinnen – trotz anteiliger Rückerstattung – zuerst selbst getragen werden müssen. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Kinder- und Jugendheilkunde: Auch hier steht nur ein Kassenfacharzt zur Verfügung, während fünf Kinderärzte als Wahlärzte praktizieren.

Während es in den Nachbarbezirken bisweilen auch an den Gemeinden lag, durch Schaffung geeigneter Infrastruktur wieder Leben in verwaiste Kassenordinationen zu bringen, ist man im Bezirk Zwettl aktuell mit der medizinischen Versorgungslage weitgehend zufrieden.

Ottenschlags Bürgermeister Paul Kirchberger (ÖVP) sieht „derzeit kein Problem“, kann sich aber noch gut daran erinnern, dass die kurzfristig notwendig gewordene Nachbesetzung einer vakanten Arztstelle die Gemeinde vor einigen Jahren vor große Herausforderungen stellte. In Groß Gerungs sei man laut Bürgermeister Christian Laister (ÖVP) „ausreichend versorgt“, man bemühe sich aber dennoch um die Schaffung eines neuen Ärztezentrums – über konkrete Pläne dazu hält er sich noch bedeckt. Zufrieden zeigt sich auch Gutenbrunns Bürgermeisterin Adelheid Ebner (SPÖ), wo Internistin Claudia Schmuckenschlager-Böhm vor Kurzem eine neue Wahlarztpraxis eröffnete. „Es freut mich, dass Fachärzte auch in die Peripherie gehen“, erklärt Ebner.

Zehn bis zwölf Fachärzte fehlen im Bezirk

„Es wird immer schwieriger werden, Nachfolger zu finden“, so Manfred Weissinger zum drohenden Ärztemangel. Foto: privat

Dass im Bezirk Zwettl derzeit alle Kassenstellen besetzt sind, bestätigt auch Manfred Weissinger, ärztlicher Direktor der Waldviertler Landeskliniken. Dennoch gäbe es in gewissen Fachbereichen einen Mangel, insbesondere auch in den Spitälern. Konkret spricht Weissinger die Internisten an – hier fehle es an rund zehn bis zwölf Fachärzten. Seines Wissens stehe auch in Schönbach demnächst eine Pensionierung an – bisher sei aber noch kein Nachfolger gefunden worden. „Es wird immer schwieriger werden, Nachfolger zu finden“, gibt Weissinger zu bedenken. Als Grund dafür nennt auch er die vermehrte Bürokratie sowie das „teilweise nicht so gute Image“ der Allgemeinmediziner im Vergleich zu den Fachärzten. Dem wolle die Ärztekammer aber nun mit einer verlängerten Facharztausbildung für Allgemeinmedizin Abhilfe schaffen.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.