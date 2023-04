Pfarrgemeinde Sallingberg spendet an Ottenschlager Hilfswerk

Beim Sonntagsgottesdienst am 23. April überreichten die Vertreter des Pfarrgemeinderats Sallingberg eine Spende an den Verein Hilfswerk Ottenschlag. Es handelte sich dabei um den Erlös, der beim Fastensuppenessen am 12. März erzielt wurde. Der Betrag soll dem Besuchsdienst des Vereins zugutekommen. Herta Zeinzinger, die Vorsitzende des Hilfswerks Ottenschlag sprach ihren Dank an Margarete Fichtinger und die Mitglieder des Pfarrgemeinderats aus. Die Leiterin des Besuchsdienstes, Herta Hackl betonte, dass mit dieser Spende erstmals eine sichtbare Anerkennung für die Leistungen dieses besonderen Angebots gezeigt wird.

