Hartl Haus: Schulpartnerschaft mit Poly Zwettl

Die Schulausbildung im Bereich Holztechnik wird nun in der PTS Zwettl mit der Fachexpertise von Hartl Haus unterstützt. In den nächsten Jahren wird die Verbindung mit laufenden gemeinsamen Projekten und Besuchen gestärkt.

Hartl Haus stellt sein Know-how als Ausbildungsbetrieb für Tischler, Tischlereitechniker, Zimmerer und Fertighausbauer in der PTS Zwettl zur Verfügung und möchte so den Unterricht unterstützen. Geplant sind unter anderem Praxisunterrichtseinheiten, in denen Hartl Haus-Fachkräfte im Werkstätten-Unterricht an der Schule tätig sind. Ebenso werden die Schüler der Polytechnischen Schule Zwettl bei der Vorbereitung zu Bewerben und Prüfungen von Hartl-Haus-Teammitgliedern im Rahmen des Unterrichts zusätzlich unterstützt.

Theorie und Praxis werden mit Partnerschaft gestärkt

„Für uns sind Schulpartnerschaften, wie mit der Polytechnischen Schule Zwettl, ein absoluter Gewinn. Wir sehen diese Partnerschaften als wertvolle Ergänzung, die eine Brücke zwischen der schulischen Ausbildung und dem Berufsleben baut – Theorie und Praxis gehen so Hand in Hand. Der Austausch mit den Jugendlichen und Lehrkräften gibt auch uns wertvollen Input, den wir in unserer Lehrlingsausbildung einsetzen können. Im Gegenzug dazu können wir mit unserem Expertenwissen den angehenden Lehrlingen den Einstieg in das Berufsleben erleichtern und Einblicke in die Arbeitswelt geben“, freut sich Dir. Yves Suter (Geschäftsführer Hartl Haus) bei der Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages mit der PTS Zwettl.

„Die Schulpartnerschaft ist für die PTS Zwettl eine besondere Bereicherung, da dadurch ein noch intensiverer Einblick in die praxisnahe Ausbildung für die Schülerinnen und Schüler geschaffen werden kann“, so Eva-Maria Rester, Direktorin der Polytechnischen Schule Zwettl.

Neben der Partnerschaft mit der Polytechnischen Schule Zwettl besteht seit dem Vorjahr auch eine Schulpartnerschaft zwischen Hartl Haus und der BHAK Zwettl. Auch hier herrscht ein reger Austausch bei gemeinsamen Projektarbeiten und Besuchen.