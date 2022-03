Trocken wie lange nicht: Klimawandel voll angekommen

Werbung

Der Sahara-Staub, den der Wind der letzten Woche über Österreich verteilt hat, bedeckt immer noch große Landstriche. Äcker, Wiesen und Gärten sind sehr trocken – die Landwirtschaft benötigt dringend Regen.

Der Jahresbeginn 2022 war durch außergewöhnlich mildes und teilweise stürmisches Wetter gekennzeichnet. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) bestätigt, dass der Februar im Tiefland im Schnitt um 2,1 Grad Celsius wärmer war als das Mittel der vergangenen 30 Jahre. An der Wetterstation in Zwettl war es sogar um 3,2 Grad zu warm. Heuer wurden an der Hohen Warte in Wien zwölf Tage mit Windböen von mindestens 80 km/h verzeichnet. Ähnlich stürmisch war es in den letzten 70 Jahren nur in den Wintern 2006/07 sowie 1974/75 und 1975/76.

Auch 2021 war außergewöhnlich: Obwohl es österreichweit um 0,1 Grad kälter war als im 30-Jahres-Mittel, reihte sich 2021 auf Platz 21 der wärmsten Jahre seit 1768 ein. Auffällig ist, dass unter den Top 25 der wärmsten Jahre 18 nach dem Jahr 2000 auftraten.

Neben der ZAMG betreibt auch der Hydrographische Dienst (HD) des Landes NÖ Messstationen in der Region: Neben Zwettl-Edelhof und Ottenstein werden in Altpölla, Lichtenau und Gföhl Messstellen betrieben. Neben Wetterdaten misst der HD auch die Entwicklung des Grundwasserspiegels. HD-Referatsleiter Franz Higer hält fest: „Der felsige Untergrund des Waldviertels weist in seinen Klüften ein nur geringes Speichervermögen für Grundwasser auf. Die Grundwasservorkommen reagieren wegen dieses geringen Puffervermögens sehr sensibel auf längere Trockenperioden und ausbleibenden Niederschlag.“ Größere Grundwasservorkommen gibt es im Waldviertel nur beispielsweise im Horner Becken, in der Gmünder Bucht oder in den Talfüllungen entlang des Kamps. Die Kampstauseen selbst stauen Oberflächenwasser auf und sind somit kein Hinweis auf vermehrt vorhandenes Grundwasser.

