65 Prozent sind für Glasfaseranschluss in Schweiggers

In den vergangenen Wochen hatten die Bewohnerinnen und Bewohner von Schweiggers die Möglichkeit, sich einen Anschluss im NÖ Glasfasernetz zu sichern. Nach Auswertung der eingegangenen Bestellungen freut sich die Gemeinde, bekanntzugeben, dass die erforderliche Mindestbestellquote von 42 % mehr als deutlich überschritten wurde. Tatsächlich haben beeindruckende 65 % der Haushalte und Betriebe im vorgesehenen Ausbaugebiet ihr Interesse an der modernen Glasfaserinfrastruktur bekundet. Bürgermeister Josef Schaden zeigt sich erfreut über die bevorstehende Erweiterung der Glasfaserinfrastruktur in Schweiggers.

Die Arbeiten zur Erweiterung der Glasfaserinfrastruktur in Schweiggers sind bereits in Planung, und der Baustart wird voraussichtlich im Oktober dieses Jahres erfolgen.