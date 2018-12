Dank einer Kooperation der Fernwärme Genossenschaft Groß Gerungs und der Waldviertler Internetfirma WVNET gibt es in Groß Gerungs seit Kurzem Glasfaser bis ins Haus (Fibre to the Home), damit können Kunden Internetservices wie IPTV, Streaming und Gaming optimal genießen. Weiters stehen Firmen und Betrieben nun alle Möglichkeiten zur Verfügung, im digitalen Wettlauf den Anschluss nicht zu verlieren.

Ein Glasfaseranschluss bedeutet einen Quantensprung in der Bereitstellung von Bandbreite für Internetdienstleistungen. Groß Gerungs erhält leistungsfähige Anbindungen an die globalen Datenautobahnen. Damit wird ein wesentlicher Standortnachteil des ländlichen Raums beseitigt. Die Glasfasertechnologie ist zukunftssicher und wird den Bandbreitenbedarf für die nächsten Jahrzehnte abdecken können. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung, dass neue Geschäftsideen verwirklicht und damit Arbeitsplätze in der Gemeinde geschaffen werden können.

Bürgermeister Maximilian Igelsböck begrüßt die Initiative: „Die Verfügbarkeit von Glasfaser wird immer stärker zu einem Faktor für die gesamte Wirtschaft. Mit der neuen Infrastruktur sind wir für die Zukunft optimal gerüstet.“

Im Zuge des Fernwämeausbaus im Jahr 2001 hat die Fernwärmegenossenschaft Groß Gerungs die baulichen Voraussetzungen geschaffen, dass heute im Ausbaugebiet der Fernwärme Glasfaseranschlüsse hergestellt werden können. WVNET sorgt für die Anbindung des Netzes nach Edelhof, dem Firmensitz von WVNET, und bietet die Produkte Internet, Fernsehen und Telefonlösungen an. Der Probebetrieb ist abgeschlossen und elf Kunden nutzen bereits einen Glasfaseranschluss. In den nächsten Jahren wird das Netz laufend erweitert.