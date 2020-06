Mit der Umsetzung des Glasfaserausbaues bindet A1 die Whisky-Erlebniswelt J. Haider, BerSta Naturkost Großhandel sowie die Haushalte in der Katastralgemeinde Roggenreith an das Highspeed-Breitbandnetz an.

Bürgermeisterin Christina Martin sagt: „Der A1 Glasfaserausbau ist ein grundlegender Schritt für die weitere Digitalisierung unserer Gemeinde. Eine schnelle Internetverbindung ist für Unternehmen genauso bedeutend wie für private Haushalte. Mit Glasfaserleitungen bis in die Gebäude sind Unternehmen direkt an die Datenautobahn angebunden. Aber auch für private Haushalte wurde in den letzten Wochen klar, wie wichtig es ist, über das Internet miteinander verbunden zu sein und beispielsweise im ‚Home Office‘ auf höhere Bandbreiten zugreifen zu können.“ Umsetzung ist bis Herbst 2020 geplant.