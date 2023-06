Großes Ziel: Bis Ende 2024 soll Kirchschlag auf Glasfaser „surfen“

„Bis Ende 2024 wollen wir die meisten Häuser in Kirchschlag mit Glasfaseranschlüssen versorgen können“ meinte Bürgermeisterin Christina Martin bei der Informationsveranstaltung im Gasthaus Adam.

Die nöGIG (Niederösterreichische Glasfaserinfrastruktur) hat das Projekt in Kirchschlag übernommen. Bianka Schöller und Viktor Juhasz von der nöGIG versorgten die zahlreich erschienenen Interessenten mit den notwendigen Informationen. Schnelles Internet wird in der Zukunft für fast jeden Haushalt, für alle Betriebe und Institutionen notwendig sein. In einer ersten Phase müssen nun in Kirchschlag bis 31. August mindestens 42 % der Haushalte des Verbreitungsgebiets eine Bestellung für den Glasfaser-Anschluss abgegeben haben. Dabei kommt ein sehr günstiger einmaliger Preis von Euro 300,-- (Normalpreis 1.000,--) zur Anwendung. Verbunden ist damit eine Nutzungsverpflichtung von 24 Monaten mit einem der derzeit zwanzig möglichen Internetdienste. Die Nutzungsgebühr beträgt bei einer Standardleistung etwa Euro 39,90 pro Monat.

Glasfaserleitung bis zur Grundstücksgrenze

Im Herbst ist die Bauausschreibung vorgesehen. Nach der Kostenprüfung kann dann Anfang nächsten Jahres mit dem Leitungsbau begonnen werden. Die nöGIG verlegt das Leerrohr bis an die Grundstücksgrenze und stellt die nötigen Materialien und Geräte für den Anschluss im Haus zur Verfügung. Die Leitungen von der Grundstücksgrenze in das Haus und im Gebäude muss der Kunde selbst verlegen oder einen Handwerker damit beauftragen. Ein Montageteam der nöGIG sorgt dann dafür, dass der Glasfaseranschluss genutzt werden kann.

Fast alle Haushalte ins Ausbau-Projekt integriert

Glasfaseranschlüsse für fast alle Haushalte in der Marktgemeinde Kirchschlag sind im Projekt vorgesehen. Aufgenommen werden auch alle Häuser in Haiden, welche Teil der Marktgemeinde Ottenschlag sind. Roggenreith wird bereits versorgt. Die Anschlüsse für Scheib und Gassles sollen in einer zweiten Bauphase geschaffen werden. Broschüren werden in den nächsten Tagen an alle Haushalte verteilt. Weitere Informationen am Gemeindeamt oder bei der NÖ Glasfaser-Hotline 02742 30750-333