Sammelphase in Kottes-Purk gut angelaufen

Die Glasfaserbotschafter in der Marktgemeinde Kottes-Purk sind erfolgreich tätig. Mehr als 20 % der Bürger haben bereits eine Vorbestellung für einen Glasfaseranschluss abgegeben. Damit wurde schon die Hälfte der für den Start des Ausbaus notwendige Anzahl erreicht. „Die Bürger haben mit Ihrem großen Interesse in den vergangenen Wochen gezeigt, wie entscheidend der Glasfaserausbau für uns ist. Für die bisherige großartige Beteiligung bedanke ich mich sehr herzlich. Jetzt ist es wichtig, nicht nachzulassen und das hohe Tempo bis zum Ende der Sammelphase beizubehalten“, so Bürgermeister Josef Zottl über die erfreuliche Zwischenbilanz der Sammelphase. Bisher Unentschlossene haben noch bis 31. August Zeit, ihre Bestellung für einen Glasfaseranschluss bis ins Haus zum Aktionspreis abzugeben.