4.300 Anschlüsse im Ausbaugebiet von zehn Gemeinden bestellt

Im September wurde die Bewerbungsphase in den zehn Gemeinden des größten Glasfaserprojektes im Waldviertel für die Bestellung von

Glasfaseranschlüssen des Projektes FTTH-Netz Waldviertel erfolgreich abgeschlossen. Es wurden über 4.300 Bestellungen für einen Glasfaseranschluss abgegeben, womit die Mindesterwartungen deutlich übertroffen wurden. „Durch diese hohen Bestellraten von circa zwei Drittel der Haushalte im Projektgebiet haben wir auch die Bestätigung, dass der Glasfaserausbau von den Menschen in der Region gewünscht wird und dass die Fördergelder zu Recht an diese Region vergeben wurden“, freut sich Geschäftsführer Herbert Stadlmann. Er sieht es als Meilenstein und Voraussetzung für die Umsetzung dieses Projektes.

In den letzten Monaten zeigten die Bürgermeister der Gemeinden Altmelon, Arbesbach, Bad Traunstein, Bärnkopf, Groß Gerungs, Langschlag, Martinsberg, Rappottenstein, Schönbach und Zwettl großes Engagement, und hier waren auch Glasfaser-Botschafter bei Informationsveranstaltungen unterwegs. „Mit diesem sehr guten Ergebnis ist ein wichtiger Grundstein für die erfolgreiche Umsetzung dieses Jahrhundertprojektes gelegt“, so Stadlmann.

Erste Aufträge sind bereits vergeben

Aktuell befindet sich die FTTH-Netz Waldviertel mitten in der Ausschreibungsphase der Bauarbeiten, welche in 14 Cluster gegliedert sind. Für die ersten Cluster (Haid, Großmeinharts, Klein Wetzles und Langschlag) wurden die Ausschreibungsverfahren mittlerweile abgeschlossen und in Koordination mit den jeweiligen Gemeinden die Aufträge vergeben. Ab Mitte Oktober starten die Bauarbeiten, und die POPs (Herzstücke einer Glasfaserverkabelung) in diesen Bereichen sollten noch heuer fertiggestellt werden.

„Die Ausschreibungsverfahren für die weiteren Cluster sind ebenfalls in Umsetzung, und wir werden die restlichen Vergaben der GU-Aufträge bis Ende dieses Jahres durchführen“, so Stadlmann weiter. Die Tiefbauarbeiten sollen daher in allen Bereichen des FTTH-Netzes Waldviertel im Frühjahr starten. Bei plangemäßem Baufortschritt und günstiger Witterung könnten die ersten Kunden im Sommer 2024 dieses Netz bereits nutzen.