Groß Gerungs vereinheitlicht Wasser- und Abwassergebühren

Gebührenerhöhungen sind selten gute Nachrichten. Viele positive Aspekte soll jedoch laut Gemeinde Groß Gerungs eine jüngst beschlossene Zusammenlegung der Gebührengebiete für die Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen haben. Im Gemeinderat fiel der Grundsatzbeschluss.

Die Zusammenlegung sieht vor, dass in allen acht Gebührengebieten der Gemeinde Groß Gerungs dieselben Abgaben entrichtet werden sollen. Derzeit haben noch alle Versorgungsgebiete eigene Sätze. Die Wasserbezugsgebühr wird auf 1,70 Euro pro Kubikmeter vereinheitlicht, die Kanalbenützungsgebühr auf 2,45 Euro. Beim Wasser entspricht das einer Erhöhung von 10 Cent im Versorgungsgebiet Groß Gerungs und 20 Cent im Versorgungsgebiet Etzen. In puncto Abwasser wird es dagegen sogar zu Gebührensenkungen in manchen Katastralgemeinden kommen. Spitzenreiter bei der Kanalbenützungsgebühr waren bisher etwa Mühlbach mit einem Satz von 2,74 Euro und Klein Wetzles mit 2,70 Euro.

Eine nicht unerhebliche Erhöhung, die etwa auch von Gemeinderat Manfred Huber (FPÖ) kritisch beäugt wurde, schlägt sich dagegen in St. Jakob zu Buche. Hier erhöht sich die Kanalbenützungsgebühr um rund 36 Prozent von 1,80 Euro auf 2,45 Euro. In Groß Gerungs lag der Satz bisher bei 2,18 Euro und wird ebenfalls erhöht.

Bürgermeister Laister betonte jedoch die Wichtigkeit des Beschlusses, nachdem die Gemeinde in diesem Jahr erhebliche Kreditzinsensteigerungen und hohe Energie- und Personalkosten getroffen wurde: „Es ist keine einfache Entscheidung, aber wir sind verpflichtet, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen sich unser Anlagen selbst finanzieren können.“

Hauptargument in der Vereinheitlichung sei zudem, dass man dadurch die Kostenerhöhung im Durchschnitt deutlich geringer halten könne. Die Wasserversorgungsanlage in Etzen sei im Vergleich mit jener in Groß Gerungs deutlich schwieriger zu finanzieren, da sie von weniger Gebührenzahlern genutzt wird. „Wenn man kostendeckend rechnet würde sich ein Wassersatz von acht Euro pro Kubikmeter ergeben. Derzeit sind wir bei 1,90 Euro“, erklärte Laister. Beim Abwasser würden sich vor allem bei den kleinen Anlagen teilweise Gebühren von über vier Euro ergeben. Grund sind auch die Leitungen, die in Orten wie beispielsweise St. Jakob länger sind als im Hauptversorgungsgebiet von der Stadt Groß Gerungs.

„Durch die Zusammenlegung können wir ermöglichen, dass kleine Orte auch in Zukunft leistbare Gebührensätze bekommen. Es ist ein Akt der Solidarität“, meinte der Bürgermeister.

Gegenstimmen kamen von FPÖ-Gemeinderat Manfred Huber und den beiden Mandataren der Bürgerliste GERMS. Gemeinderat Markus Kienast bezweifelte die Richtigkeit der Berechnungen und kritisierte, dass man diese verfrüht ohne Einbezug des Rechnungsabschlusses 2023 oder dem Voranschlag 2024 mache. „So werden die Kostenberechnungen nur auf eine veranschlagte Summe bezogen und nicht auf das Geld, das wirklich ausgegeben wurde“, meinte Kienast. Das entkräftete jedoch Laister: „Die Durchschnittswerte der vergangen fünf Jahre wurden zur Berechnung hergenommen und alles wurde korrekt gemacht.“ Kienast stellte den Antrag, den Tagesordnungspunkt vorerst auszusetzen. Dieser wurde jedoch mehrheitlich abgelehnt.

Die neuen Gebühren treten mit dem 1. Jänner in Kraft, werden aber erst mit der Abrechnung im Oktober 2024 erstmals verrechnet.