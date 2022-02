Millionenprojekt für Arbeiten & Wohnen in Zwettl

In Zusammenarbeit der Gmünder WWV-Group und der Heidenreichsteiner Druckerei Janetschek wurde für das Zwettler Zentrum ein mehr als 1,2 Millionen Euro schweres Investitionspaket geschnürt: Das zu zwei Drittel ungenutzte Doppelhaus von Druckerei und ehemaliger Buchhandlung Schulmeister bzw. Janetschek in der Schulgasse 15 - 17 wird einem massiven Um- und Ausbau unterzogen. Noch heuer sind fünf City-Wohnungen und 22 Büro-Arbeitsplätze für die Zwettler WWV-Tochter geplant.

„Der Grundgedanke von unserem Geschäftsführer Erich Steindl und mir war es, die Gebäude einfach besser zu nutzen. Im Gespräch mit unseren Steuer- und Unternehmensberatern von WWV ist daher die Idee des Umbaus geboren – ohne noch zu ahnen, dass WWV schließlich selbst Teil des Projektes werden würde“, schmunzelt Christian Janetschek.

Die Vorgeschichte

Janetscheks Großeltern hatten vor 110 Jahren eine Druckerei in Heidenreichstein aufgebaut, der Betrieb wurde 1990 nach Wien erweitert. Janetschek, ein Vorreiter in Sachen Öko- und Qualitätsdruck, übernahm 2009 in Zwettl die Druckerei und Buchhandlung Schulmeister, Handel und Druck wurden in eigene Firmen getrennt. 2016, inzwischen war auch die Druckerei Buschek in Waidhofen übernommen, wurde die Handels-Sparte mit Buchläden in Zwettl, Weitra und Heidenreichstein verkauft – die Shops konnten unter neuem Eigentümer nicht erhalten werden, für sie musste 2019 der Konkurs angemeldet werden.

Seither stand die letzte Buchhandlung der Stadt Zwettl leer, genauso wie ungenutzte Teile der Druckerei und zuletzt die gut 170 m² große Wohnung im ersten Stock eines sehr kleingliedrigen, im Laufe von vielen Jahrzehnten Schritt für Schritt gewachsenen Areals.

Der Weg zur neuen Nutzung

Anfang 2021 habe es erste Gespräche mit WWV-Geschäftsführer Leopold Kaufmann-Grümeyer gegeben, sagt Janetschek: „Gutachten wurden erstellt, Nutzungsmodelle durchgespielt. Dabei kristallisierte sich die Idee mit der Schaffung von Büroflächen im Erdgeschoß, einem neuen Innenhof durch Abriss alter Gebäudeteile und Dachflächen sowie neuen Wohnraums im Obergeschoß heraus.“ Janetschek, Steindl und Kaufmann gründeten gemeinsam die WLA Immobilien GmbH, die für „Wohnen, Leben, Arbeiten“ steht. Diese Gesellschaft, in deren Eigentum das Doppelgebäude einfließt, wickelt die Investitionen und die Vermietung aller Hausteile ab.

Der Wohnungsbedarf sei in zentraler und doch ruhiger Lage in Zwettl sehr hoch, sagen Janetschek und Kaufmann. Die große, nicht mehr vermietbare Wohnung soll auf drei komplett neu gestaltete Einheiten zwischen 45 und 69 m² geteilt werden. Im hinteren Bereich sollen über der künftigen Bürofläche zwei zusätzliche, etwa 80 m² große und helle Wohnungen neu aufgestockt werden.

Plötzlich Eigenbedarf für die 300 m² neuer Bürofläche

Steht man vorm Doppelhaus in der Schulgasse, so bleibt links der Eingang zum Zwettler Standort der Druckerei Janetschek, die hier drei ihrer derzeit 55 Mitarbeiter beschäftigt. Mittelfristig soll hier ein vierter Arbeitsplatz entstehen, sagt der Inhaber, die Fläche wird leicht vergrößert.

Zentral wird über den früheren Zugang zur Buchhandlung ein Durchgang in den Innenhof mit den fünf Wohnungen geschaffen, rechts daneben ist der Zugang zu gut 300 m² neuer Bürofläche vorgesehen. Die Suche nach einem externen Mieter konnten sich die Beteiligten ersparen: Bei WWV hatte sich Eigenbedarf ergeben.

Warum? Die WWV-Group, damals mit 30 Mitarbeitern bereits die größte eigenständige Steuer- und Unternehmensberaterin im Waldviertel, hatte Ende 2021 die Zwettler Kanzlei Dr. Othmar Poinstingl übernommen und zur WWV-Zwettl SteuerberatungsGmbH um Geschäftsführer Peter Kitzler umfirmiert. So stießen zehn weitere Beschäftigte zur WWV-Familie, für sie war via NÖN bereits im Vorfeld eine Übersiedlung aus der Franz-Josef-Straße ins Zentrum angekündigt worden.

Baustart „so früh wie möglich“

Jetzt ist geplant, am Ort der früheren Buchhandlung und von ungenutztem Bestand der alten Druckerei großflächig umzugestalten. 22 Arbeitsstellen sollen auf etwa 300 m² barrierefreier Bürofläche entstehen. Die Belegschaft wurde schon auf elf Mitarbeiter aufgestockt; nachdem in Gmünd mehrere Ausbaustufen nötig waren, werden in Zwettl gleich Reserven mitberücksichtigt. Kaufmann-Grümeyer: „Wir suchen für Gmünd und Zwettl Lohnverrechner, könnten zwei bis drei Neue vom Fleck weg einstellen.“

Aus der Sicht der Projektbetreiber ist man startklar. Für die Einreichplanung gebe es schon grünes Licht, sagen sie.

Dass die Suche nach Baufirmen in Zeiten von Personal- und Material-Engpässen nicht einfach wird, sei klar. Aber, so Peter Kitzler: „Wir möchten so früh wie möglich starten. Eine Übersiedlung im Oktober wäre ein Wunsch, die Neueröffnung bis Jahresende ein Ziel.“

„Auch für WWV selbst ist die Lage perfekt!“

Die Betreiber sehen das Projekt nicht nur unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. „Es soll auch eine Maßnahme gegen wegbrechende Infrastruktur in den Gemeinden sein“, sagt Leopold Kaufmann-Grümeyer: „Wir möchten zur Belebung des Zentrums beitragen, indem wir Arbeitsplätze und Wohnraum in bester Ruhelage und doch mitten in der Stadt schaffen. Auch für WWV selbst ist die Lage perfekt!“

