Zwettl: 70 Jahre verheiratet - das wurde gefeiert

Edgar Rosenmayr wurde am 5. September 1927 in Tottendorf geboren, besuchte die Volksschule in Großgerungs, das Gymnasium in Znaim, Matura in Laa an der Thaya und absolvierte das Veterinärstudium an der Vetmed-Uni in Wien. Anschließend übernahm er die Tierarztpraxis seines Schwiegervaters Schmutzer in Zwettl. Annemarie Rosenmayr (Schmutzer) wurde am 17. Mai 1932 in Allentsteig geboren, besuchte die Volksschule in Neupölla und Zwettl, das Gymnasium in Zwettl und absolvierte sechs Semester Veterinärstudium an der Vetmed-Uni Wien. Beruflich war sie Tierarztassistentin. Edgar ging 1992 in Pension, half trotzdem bis 2015 in der Tierarztpraxis seines Sohnes mit. Jetzt widmet er sich der Fotografie, den Pferden und dem Fischen. Annemarie ging 1987 in Pension und ihre Hobbys sind Pferde- und Hundezucht. Um das Geheimnis dieser Langzeitehe gefragt, gab das Jubelpaar folgende Antwort: Kompromisse, Augenhöhe, Respekt, Achtung, viel Liebe.

