100 Jahre im „Herzen des Waldviertels“

In dieser Woche wagen wir einen Blick in die vergangenen 100 Jahre der nördlichsten Gemeinde des Bezirks. Göpfritz ist heute als Schnittpunkt der Franz-Josefs-Bahn und der B2, der Waldviertler Straße, einer der großen Verkehrsknotenpunkte des Waldviertels. Mit der zentralen Lage ist die Gemeinde dazu ein starker Anwärter auf den Titel „Herz des Waldviertels“.

Auch vor 100 Jahren war die Situation nicht unähnlich, doch die Züge waren noch weit vom heutigen Betrieb mit Strom entfernt. Die Elektrifizierung des Teilstückes Sigmundsherberg - Gmünd erfolgte erst 1995. Auch Göpfritz selbst war im Jahr 1922 noch nicht ans Stromnetz angeschlossen. „Erst am 1.1.1929, nach einigen gescheiterten Versuchen, Strom nach Göpfritz zu bringen, brannte an diesem Tag bei vielen das erste Mal elektrisches Licht“, erzählt der Göpfritzer Chronist Otto Hübl. 70 Abnehmer hätten sich damals für den Anschluss ans Stromnetz entschieden.

Im selben Jahr erfolgte gleich der nächste Meilenstein

Göpfritz wurde zur Marktgemeinde erhoben und bekam ein eigenes Marktwappen. Es folgte eine Zeit des Aufschwungs. „Ein Bau-Boom sorgte über mehrere Jahre für viele neue Häuser“, schildert Hübl.

Während der NS-Zeit war Göpfritz Standort eines Heeresverpflegsamtes für den neu geschaffenen Truppenübungsplatz Döllersheim. Dafür zweckentfremdet wurde die bereits seit 1900 bestehende Bandfabrik. Nach der Zwangsenteignung des jüdischen Besitzers Emil Hirsch lagerten hier Nahrungsmittel für bis zu 70.000 Mann am TÜPl. Später wurden auch Nahrungsmittel für bis zu 5.000 Kriegsgefangene gelagert.

Sehr turbulent ist auch die Geschichte des Schlosses. 1922 befand sich hier noch frisch eingerichtet eine Mädchenfachschule. Zuvor war das Gebäude als Hotel Höchtl äußerst bekannt. 1919 wurde dieses um 450.000 Kronen an die Dominikanerschwestern verkauft, die besagte Schule einrichteten. 1922 kam noch ein Kindergarten hinzu. Während sich Letzterer noch bis 2004 an diesem Standort hielt, blieb die Fachschule nicht ganz so lange erhalten.

Nach den Dominikanerinnen in Landeshand

„Nachdem sich 1957 die Dominikanerinnen von Göpfritz zurückzogen, übernahm das Land NÖ den Fachschulbetrieb, das diesen bis 1972 noch weiterführte und danach nach Zwettl verlegte“, erklärt der Göpfritzer Chronist. Daraus entstand schließlich die Fachschule Edelhof. Der Bau einer neuen Schule sei damals im Gespräch gewesen, ging aber nicht über die Planungsphase hinaus.

Die Gemeinde Göpfritz selbst, wie wir sie heute kennen, entstand 1971. Die neun Orte Almosen, Breitenfeld, Georgenberg, Göpfritz, Kirchberg, Merkenbrechts, Scheideldorf, Schönfeld und Weinpolz schlossen sich damals zur Großgemeinde mit gut 60 Quadratkilometern zusammen.

In den 1970er-Jahren wurde auch der Grundstein für einen der größten Betriebe der Gemeinde gelegt. Ernst Maier entdeckte den idealen Standort für ein neues Sägewerk, nachdem der bisherige Standort in Waldhausen wegen schlechter Infrastruktur wenig Zukunft bot. Auserkoren wurde das Areal des ehemaligen Sägewerkes Wirtl, gegenüber des Bahnhofs. Beste Verkehrsanbindung also. 1976 errichtet, wurde das Sägewerk stetig erweitert und wird heute in dritter Generation von Martin Maier geführt.

Heftig mitgenommen wurde Göpfritz vom Hochwasser 1987. Dieses traf die Gemeinde nicht minder stark als das Jahrhunderthochwasser 2002. „Extremer Platzregen sorgte dafür, dass manche Häuser bis zur Decke des Erdgeschosses überschwemmt wurden“, berichtet Hübl, der das Hochwasser selbst miterleben musste.

Mitte der 90er kam es zur bereits erwähnten Elektrifizierung der Franz-Josefs-Bahn, ein wichtiger Schritt zum modernen Zugverkehr. Das Teilstück von Sigmundsherberg bis Gmünd ging 1995 vollelektrisch in Betrieb. In Göpfritz wurde dafür ein eigenes Unterwerk, das die Strecke von Limberg-Maissau bis Gmünd versorgte, errichtet. Daneben wurden auch der Bahnhof generalsaniert und der Bahnsteig auf das Waggon-Niveau angehoben.

Die Modernisierung brachte allerdings auch schlechte Nachrichten bezüglich Arbeitsplätzen mit sich. Ein Großteil des Personals wurde dem Göpfritzer Bahnhof entzogen. „Waren in den 70er-Jahren inklusive der Bahnmeisterei an die 80 Personen in Göpfritz beschäftigt, so gibt es nun nur mehr die Fahrleitungsmeisterei“, schildert Hübl.

Ab den 2000ern gewann das Thema Biogas an Popularität

Die erste flächendeckende Gasversorgung erhielt die Gemeinde schon 1990. Im Jahr 2004 begann schließlich der Bau einer Biogasanlage im Industriegebiet, die 2006 in Betrieb ging. Durch die Anlage bekamen die heimischen Landwirte einen neuen Absatzort für nicht benötigtes Grüngut, wie Grünmais, Gras oder Ähnlichem. 2018 meldete Besitzer Redl allerdings den Konkurs an, woraufhin die Firma Stark aus Irnfritz gemeinsam mit der Biogas Waldviertel GmbH die Anlage übernahm. Die Anlage erzeugt pro Stunde um die 500 Kilowatt Energie. Dafür werden im Jahr etwa 13.000 Tonnen an Material benötigt. Die dabei anfallende Biogas-Gülle besitzt für die Landwirte wiederum hohen Wert als Dünger.

Beim Thema Energie darf natürlich auch nicht auf das Blockheizkraftwerk nahe dem Allwangspitz vergessen werden. 2006 wurde es von der Firma Nawaro errichtet. Das Werk war bis Ende 2020 in Betrieb, ehe es aufgrund steigender Brennholzpreise und sinkender Weltmarktpreise des Stroms stillgelegt wurde. Ein Faktor war dabei auch das Auslaufen der Ökostromverträge.

Energie-Unternehmen bleiben trotz Schwierigkeit

Im April soll das Werk laut Nawaro wieder hochgefahren und um eine Pellets-Produktionsanlage erweitert werden, um die bei der Stromerzeugung anfallende Abwärme besser nutzen zu können. In den jüngsten Jahren gewinnt in Göpfritz der Radtourismus stetig an Bedeutung. 2015 wurde die alte Bahntrasse nach Raabs zum Radweg umfunktioniert. Gemeinsam mit dem Zukunftsraum Thayaland bringt die „Thayarunde“ jedes Jahr tausende Radler auf die Strecke.

