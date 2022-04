„50 Jahre Großgemeinde“: Jubiläum nachgeholt

Werbung

In der Marktgemeinde wurde im Vorjahr kräftig gefeiert. 50 Jahre Großgemeinde stand 2021 an, mit vielen Veranstaltungen im Frühling und Sommer. Nur der Höhepunkt konnte nicht wie geplant über die Bühne gehen: Das große Jubiläumsfest musste im Herbst kurzfristig aufgrund hoher Infektionszahlen abgesagt werden.

Nun konnte die Feier aber nachgeholt werden, was Bürgermeisterin Silvia Riedl-Weixlbraun besonders freute. Sie blickte in ihrer Ansprache auf die zahlreichen Bemühungen unter ihren Vorgängern zur Verbesserung des Gemeindelebens in diesen 50 Jahren zurück. „Kanalisations- und Wasserversorgungsanlagen brachten große Verbesserungen für unsere Bevölkerung. In Straßen- und Güterwege wurde investiert. Für unsere Kinder wurde der Kindergarten in Kirchberg und später ein größerer Kindergarten in Göpfritz errichtet“, resümierte Riedl-Weixlbraun.

Mit Zuversicht in die nächsten 50 Jahre

Hinzu kommen mehrere Siedlungserweiterungen, der Bau eines Nahversorgers und die Verlegung des Glasfasernetzes bis zu jedem Haus. „50 Jahre liegen hinter uns, und sicherlich liegen dynamische und herausfordernde Jahre vor uns. Wir haben aber allen Grund, dass wir in unserer Gemeinde mit Zuversicht in die nächsten 50 Jahre gehen“, meinte die Bürgermeisterin.

Auch einige Volksschüler kamen zum Zug. Sie stellten die neun Orte in der Gemeinde Göpfritz vor. Daneben wurde die Jubiläumsausgabe „50 Jahre Großgemeinde“ mit vielen Worten und Zitaten aus diesen 50 Jahren präsentiert. Ein weiterer Programmpunkt umfasste die Pflanzung eines Jubiläumsbaumes. Dazwischen erklang viel festliche Musik, gespielt von der Musikkapelle Scheideldorf.

Im Zuge der Feierlichkeit wurde auch gleich eine weitere Feier nachgeholt: die Freiwilligenehrung. Diese findet normalerweise jährlich bei der BIOEM in Großschönau statt, fiel aber 2021 ebenfalls Covid zum Opfer, weshalb sie jetzt andernorts stattfand.

Als beste Freiwillige 2021 wurden Johann und Maria Rabl aus Scheideldorf geehrt. Johann Rabl war früher Ortsvorsteher in Scheideldorf. Mit seinem Wissen über die Sanierung der verlegten Leitungen steht er immer noch zur Seite, wenn ein Wasserrohrbruch zu suchen ist. Weiters pflegen Maria und Johann Rabl den Spielplatz und helfen bei Arbeiten im Friedhof mit Streicharbeiten und Heckenpflege.

