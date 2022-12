Besucherboom beim Christkindlmarkt .

Am vergangenen Wochenende strömten viele Besucher zum Christkindlmarkt in die Räumlichkeiten des Gemeindeamtes von Göpfritz heran und genossen an zwei Tagen das vielfältige Angebot von Adventkonzert, Kutschenfahrten bis zur Besichtigung der Wagenburg der Feuerwehr.