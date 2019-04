Home Invasion im Waldviertel: 63-Jähriger vor Gericht .

Ein 63-Jähriger ist am Dienstag in Krems vor Gericht gestanden, weil er mit zwei mittlerweile verstorbenen Komplizen im Sommer 2010 einen Mann in dessen Haus in Göpfritz an der Wild (Bezirk Zwettl) überfallen und verletzt haben sollen.