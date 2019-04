Die Göpfritzerin war mit ihrem Wagen von Schönfeld/Wild in Richtung Groß Siegharts unterwegs. Dabei kam sie links von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und kam rund 40 Meter in einem Acker auf den Rädern zum Stehen. Die Göpfritzerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades, war aber ansprechbar. Sie gab bei ihrer Bergung an, vermutlich kurz eingenickt zu sein.

Das total kaputte Auto wurden von den Feuerwehren Groß Siegharts, Göpfritz und Schönfeld geborgen.