Viele Wehren bei Leistungsbewerben der Feuerwehr Merkenbrechts

Bei hochsommerlichen Temperaturen fand am Samstag, dem 3. Juni der Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb im Feuerwehrabschnitt Allentsteig statt. Die austragende Wehr - die Freiwillige Feuerwehr Merkenbrechts - sorgte mit Kommandant Oberbrandinspektor Ewald Dangl und seinen vielen Helfern für perfekte Wettkampfbedingungen am Sportplatz in Göpfritz/ Wild. Es konnten insgesamt 35 Durchgänge mit 18 teilnehmenden Wehren durchgeführt werden. Das gesamte Bewerterteam mit Bewerbsleiter Ehrenbrandrat Josef Rauchegger bemühte sich um eine faire Bewertung aller Gruppen.

Nach den Durchgängen in Bronze/Silber der Abschnitts- sowie Gästeklassen, marschierten alle Teilnehmer und die Ehrengäste begleitet von den Klängen des Musikvereins Scheideldorf, zum Festplatz beim Feuerwehrhaus der FF Merkenbrechts.

Kommandant Dangl begrüßte die zahlreichen Ehrengäste, wie Abgeordneten zum Nationalrat Alois Kainz, Abgeordneten zum Landtag Franz Mold, Bürgermeisterin Silvia Riedl-Weixlbraun, Mag. Carina Bauer von der Bezirkshauptmannschaft, Bezirkskommandant Ewald Edelmaier, Abschnittskommandant Siegfried Ganser, Abschnittskommandant-Stv. Michael Hartner, Bewerbsleiter Ehrenbrandrat Josef Rauchegger, Verwaltungsinspektor Lois Heindl, und Hauptverwalter Manfred Rabl, Ehrenbrandrat Peter Stiegler, Ehrenhauptbrandinspektor Ernst Göth, das gesamte Team der Bewerter aus NÖ, vom Roten Kreuz Allentsteig Bundesrat Andreas Schleritzko und Otmar Latzenhofer und der Musikverein Scheideldorf.

Bei der anschließenden Siegerehrung zeigte sich Abschnittsfeuerwehrkommandant Brandrat Sigfried Ganser erfreut, die Bewerbsgruppen im Feuerwehrabschnitt Allentsteig zu begrüßen und dankte den zahlreichen Teilnehmern für ihre hervorragenden Leistungen und Platzierungen. Grußworte kamen vom Nationalabgeordneten Alois Kainz, der die Wichtigkeit der Feuerwehrwettkämpfe betonte, wo neben dem Umgang mit den Geräten viele neue Kameradschaften und Freundschaften geschlossen werden. Abgeordneter zum NÖ-Landtag Franz Mold richtete seinen Dank an die Teilnehmer und ihre erreichten Platzierungen. Von der Bezirkshauptmannschaft bedankte sich Carina Bauer bei den Teilnehmern für den bedingungslosen Einsatz, das erfreuliche Ergebnis und die Disziplin. Der Bezirksfeuerwehrkommandant Ewald Edelmaier betonte mit seinen Grußworten das Engagement der Teilnehmer, deren Leistungen und dafür erreichten Platzierungen. Bei der Siegerverkündung konnte neben den Statuen vom Hl. Florian zahlreiche Pokale vergeben werden. Das Abschnittsfeuerwehrkommando gratulierte an dieser Stelle nochmals allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen für die hervorragenden Leistungen.

Nach der Niederösterreichischen Landeshymne wurde die Bewerbsfahne durch die Feuerwehrjugend Göpfritz/Wild eingezogen. Im Anschluss bot das Festzelt der FF Merkenbrechts das ideale Ambiente um den Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb mit der Musikgruppe „Waldviertel Express“ ausklingen zu lassen. Kommandant Ewald Dangl bedankte sich bei allen Feuerwehrmitgliedern für ihre fortwährende Bereitschaft und Unterstützung, den vielen freiwilligen Helfern für ihre Mithilfe und den Ehrengästen für ihr Kommen. Im Festzelt war bereits für den Mittagstisch, mit verschiedenen Grillspezialitäten bestens vorgesorgt. Weitere Treffpunktstationen waren der Bierbrunnen, die Schnapsbar und die Weinstube wo reges Treiben herrschte und Unterhaltung gepflegt wurde. Auch die Kaffeestube lockte mit hausgemachten Mehlspeisen und frischen Kaffee zum Verweilen und Plaudern.