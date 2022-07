Arzt-Nachfolgerin gefunden: Koppensteiner übernimmt

Werbung

Eine neue praktische Ärztin wird es ab Oktober in Göpfritz geben. Eine lückenlose medizinische Versorgung ist somit sichergestellt, denn mit Ende September geht Eduard Höbinger in Pension. Nach 30 Jahren übergibt er seine Arztpraxis an Ursula Koppensteiner.

Bis auf ein neues Gesicht wird es für die Patienten aber fürs Erste nicht viele Veränderungen geben. Koppensteiner übernimmt die Räumlichkeiten und das Inventar. Auch die drei Mitarbeiterinnen werden weiterhin in der Praxis beschäftigt. Koppensteiner erwähnt zudem: „Die Ordinationstage bleiben gleich, aber die Zeiten werden ausgeweitet.“ Dass sie Höbingers Patientenstand übernimmt, stehe also nichts im Wege.

Ursula Koppensteiner absolvierte nach ihrem Medizinstudium eine zehnmonatige Lehrpraxis in Allentsteig. „Schon damals ist der Wunsch aufgekommen, einmal selbst meine eigene Praxis zu führen“, erwähnt die Allentsteigerin. Für ihren Turnus landete sie später im Klinikum Horn, wo sie bis zuletzt als Notärztin und Anästhesistin tätig war. Außerdem ist Koppensteiner Bezirksstellenärztin beim Roten Kreuz Allentsteig, eine Tätigkeit, die sie auch mit der eigenen Praxis weiterführen wird.

„Ich freue mich darauf, mit der eigenen Praxis ab Oktober Patienten längerfristig betreuen zu können“, meint Ursula Koppensteiner. Im Krankenhaus bekomme man Patienten immer nur sehr kurz zu sehen. Nun werde sie die Gelegenheit haben, Patienten und womöglich deren Familien längerfristig zu begleiten.

