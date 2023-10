Bei Aufprall Ölwanne geplatzt: Wehr reinigte Straße und Gehsteig

Laut Feuerwehr Göpfritz war aus bislang unbekannter Ursache ein PKW Lenker gestern in den frühen Morgenstunden im Ortsgebiet von Göpfritz von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Fahrbahnbegrenzung gestoßen. Anschließend sei er am Gehsteig weitergefahren, ehe das Fahrzeug nach ca. 70 Metern zum Stillstand vor einer Hofeinfahrt gekommen sei. Bei dieser Kollision schlug laut Feuerwehr unter anderem auch die Ölwanne des Pkw leck, sodass der gesamte Inhalt der Ölwanne am Gehsteig und auf der Fahrbahn verteilt wurde.

Wenige Minuten nach der Alarmierung um 6.41 Uhr rückten unter der Einsatzleitung von Christian Hübl die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Göpfritz/Wild mit dem KDOF, MTF/VF und dem LFA sowie der Abschleppache zur angegebenen Einsatzadresse aus.

Am Einsatzort angekommen, konnten die Wehrmitglieder mit den bereits anwesenden Polizeibeamten die weitere Vorgehensweise abgesprochen werden. Nachdem der Pkw-Lenker anfangs nicht vor Ort anwesend war, wurde das Fahrzeug, welches mittlerweile auf einem Parkstreifen abgestellt war, zum Abtransport vorbereitet. Parallel dazu erfolgte auch eine wechselseitige Anhaltung des Verkehrs um die Reinigung der Fahrbahn gefahrlos durchführen zu können. Zwischenzeitlich wurde auch der Streckendienst der Straßenmeisterei über die Ölspur auf der Bundesstraße in Kenntnis gesetzt. Nach Abschluss der Erhebungen durch die Polizei wurde vereinbart, dass der Pkw vor Ort auf dem Parkstreifen verbleiben kann und der Abtransport durch den Besitzer veranlasst wird.