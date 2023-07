Gemeinde spart nicht bei Sicherheit für Klein & Gross

Erhaltenswerte Bäume werden in der Marktgemeinde Göpfritz saniert, ausgeschnitten und erhalten, gefährliche werden entfernt. „Wir legen Wert darauf, damit die Bürger sicher sind“, so Bürgermeisterin Silvia Riedl-Weixlbraun. Per Dringlichkeitsantrag stimmte daher der Gemeinderat in der letzten Sitzung einstimmig darüber ab, den Baumdoktor zu engagieren. 15.060 Euro brutto hat der Maschinenring dafür angeboten. „Das ist schon viel Geld, aber das gehört gemacht“, so die Bürgermeisterin. Um diese hohe Investition etwas zu verringern, will die Gemeinde selbst mitarbeiten. Drei Bäume können von den Gemeindemitarbeitern selbst gefällt werden, auch den Abtransport des Holzes kann die Gemeinde unterstützen, was eine Kostenersparnis von rund 4.000 Euro ausmacht.

Sicherheit der Kinder ist wichtig

Die zweite Sicherheitsmaßnahme, die von den Gemeinderäten beschlossen wurde, ist die Sicherheit der Kinderspielplätze. In Göpfritz sind diese von Verschönerungsvereinen überwiegend auf Gemeindegrundstücken errichtet. Die Vereinsmitglieder übernehmen die Pflege und Wartung der Kinderspielplätze. Der Obmann des Prüfungsausschusses Leopold Klein (SPÖ) schlug vor, diese Kinderspielplätze einer jährlichen, einheitlichen Überprüfung durch eine Fachfirma zu unterziehen, die Kosten dafür solle die Gemeinde übernehmen. Diese Empfehlung wird von allen Gemeinderäten gut geheißen. „Die Verschönerungsvereine pflegen den Rasen und schauen auf den Erhalt der Kinderspielplätze, deshalb wird die Gemeinde die Kosten für die Sicherheitsüberprüfung übernehmen“, so die Bürgermeisterin.