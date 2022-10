Gemeinderätin wurde angelobt

In Göpfritz tagte der Gemeinderat, wobei die große Frage der hohen Energiepreise wohl am meisten Diskussionsstoff und Kopfzerbrechen bot.

Daniela Gressl ist neue Geschäftsführende Gemeinderätin

Nach dem Ausscheiden der vorherigen Geschäftsführenden Gemeinderätin Regina Koller war die Gemeinde auf der Suche nach einem Nachfolger. Daniela Gressl (kaufmännische Angestellte, 46, ÖVP) ist in den Gemeinderat mit der Kundmachung am 19. September aufgerückt. Bei der Sitzung wurde nun Daniela Gressl offiziell als Gemeinderätin angelobt und in den Gemeindevorstand einstimmig gewählt worden. Sie ist nun Vorsitzende im Ausschuss zuständig für Agenden Vertretung allgemeine Verwaltung, Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung. Sie ist Mitglied im Ausschuss Unterricht, Erziehung, Sport, Wissenschaft, Kunst, Kultur und Kultus sowie Mitglied im Finanzausschuss und Mobilitätsbeauftragte.

Energiepreise geben Grund zur Sorge

Die hohen Energiepreise treffen aktuell alle Gemeinden. Für das kommende Jahr wird die Gemeinde eine Stromkosten-Preissteigerung von 150 Prozent treffen. Eine eindeutige Lösung wurde bei der Diskussion im Gemeinderat nicht gefunden. Der Grundtenor lautete nur: Wir wollen sparen.

Beitritt zur Energiegemeinschaft ASTEG beschlossen

Mit den Energiepreisen werden auch die Bemühungen um Energiegemeinschaften immer stärker. „Die Energie, die bei uns in der Region erzeugt wird, soll auch hier verbraucht werden“, meinte Vizebürgermeister Werner Scheidl (ÖVP). Von der Energie Zukunft Niederösterreich wurden in der Region drei Vereine gegründet mit den Zentren in Waidhofen, Japons und Zwettl.

Der Göpfritzer Gemeinderat beschloss den Beitritt zu jenen in Waidhofen und Japons. „Die Grundstruktur muss erst geschaffen werden, und das Projekt wird erst ins Laufen kommen, wenn sich die Energiemärkte wieder etwas beruhigt haben“, erklärte Scheidl. Strom-Einspeiser sollen dann 30 Cent pro Kilowattstunde erhalten können.

Idee für einen großen Generationenpark

Bei der Sitzung kam auch ein mögliches neues Großprojekt zur Sprache. Die Idee: Man könnte den Spielplatz beim Sportplatz ausbauen und um einen Generationenpark erweitern.

Ein größerer Spielplatz mit mehr Attraktion fand im Gemeinderat großen Anklang. Zunächst sollen auch die Bevölkerung befragt und ein Landschaftsplaner zurate gezogen werden, bevor das Projekt konkretere Formen annimmt.

Friedhofsgebühren werden angepasst

Viele Jahre waren die Gebühren für das Öffnen und Schließen von Grabstellen am Göpfritzer Friedhof unangetastet bei 430 Euro. Nun sei laut der Bürgermeisterin aber eine Anhebung notwendig, um weiterhin kostendeckend arbeiten zu können. Ab dem 1. 1. 2023 wird der Betrag auf 600 Euro erhöht.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.