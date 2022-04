Geschichtsträchtig: Freude über rare Stücke

Werbung

Ganz schön viel Geschichte auf geballtem Raum. Im seit 2012 existierenden Feuerwehrmuseum in Göpfritz haben sich mittlerweile so einige Raritäten und Prunkstücke alter und neuer Tage angesammelt. Das Museum begleitet die Geschichte der Göpfritzer Feuerwehr von den Gründungstagen im Jahr 1887 bis in die Moderne.

Neuerdings wird ein Platzerl des Museums auch der Gendarmerie gewidmet. Von 1882 bis 2001 gab es in Göpfritz nämlich einen eigenen Gendarmerieposten. „In diesen beinahe 120 Jahren begleiteten die Gendarmen die Feuerwehr sowohl bei Einsätzen als auch bei Umzügen und Festen“, erzählt Vorstandsmitglied Patrick Schneider. Neben dem originalen Gendarmerie-Schild, welches beim ehemaligen Posten montiert war, ziert die Originaluniform des Rayoninspektors Rupert Weninger die Räumlichkeiten im Museum.

Geschichtsträchtige Stücke gibt es natürlich noch viele mehr. So zum Beispiel eine alte Atemschutzausrüstung, die mit der heutigen kaum mehr vergleichbar ist. Ganz am Anfang wurde statt einer Maske sogar nur ein Schwamm verwendet. Daneben fällt der Blick schnell auf ein hydraulisches Rettungsgerät. Das Gerät zum Aufschneiden und Spreizen von Fahrzeugen war 25 Jahre lang bei der Feuerwehr Göpfritz im Einsatz. Jetzt ist es im Museum zu sehen.

Nicht unbedingt dieses, aber so einige andere Exponate sind Dachbodenfunde. Die Freude ist groß, jedes Mal, wenn ein rares Stück auftaucht. Gute Exponate im Zusammenhang mit der Feuerwehr sind selten. „Leider wurde immer viel weggeschmissen“, erklärt Schneider. Mit der Sammlung sollen die weniger bekannten Teile der Geschichte vor dem Vergessen bewahrt werden.

Unsere Geschichte vor dem Vergessen bewahren

So wissen vielleicht nicht mehr viele, dass es von 1926 bis 1945 zwei Feuerwehren in Göpfritz gab. Damals war zusätzlich eine Betriebsfeuerwehr im Einsatz, an die im Museum ein alter Lederhelm erinnert. Auch den vergessenen Feuerwehren vom ausgesiedelten Truppenübungsplatz wurde bereits ein Denkmal gesetzt, unter anderem mit Tafeln mit Bildern von einst und den Ruinen von heute. Die Geschichte geht weit zurück. Die ältesten Stücke sind die Gründungsstatuten von 1887.

Der Museumsverein stellt dabei nicht nur aus, sondern restauriert auch. Besonders viel Arbeit steckt in den alten Einsatzfahrzeugen und Pumpenwägen, die in einem zweiten Gebäude zu sehen sind. Das Göpfritzer Museum kann die umfangreichste Sammlung an Einsatzfahrzeugen im gesamten Waldviertel sein Eigen nennen.

Darunter ein Opel Blitz Löschfahrzeug. Baujahr: 1961. Das Fahrzeug war nicht mehr funktionsfähig, wurde komplett restauriert und ist jetzt sogar wieder straßentauglich. Noch weiter in der Feuerwehrgeschichte zurück, geht es mit zwei Handpumpenwägen aus dem 19. Jahrhundert. Zu sehen ist auch ein Motorspritzwagen. Der Motor diente allerdings nicht zur Fortbewegung, sondern nur zum Löschen. Zum Einsatzort wurde er noch per Pferd gebracht. Alle Wägen wären theoretisch noch einsatzfähig.

