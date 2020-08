Der „5er-Golf“ seines Sohnes Florian Steiger war tiefer gelegt, mit einem Sportauspuff versehen und die Scheiben verdunkelt. Diese „Extras“ waren jedoch nicht rechtmäßig gemeldet. Das brachte eine Polizeikontrolle im Bezirk Waidhofen 14. Februar zutage. Laut dem Vater des Golf-Fahrers, Martin Haitzer, wurden alle Mängel am Fahrzeug beseitigt, trotzdem mussten am 17. August die Kennzeichen abmontiert werden – die angeordnete Überprüfung des Fahrzeuges kann nämlich erst am 15. Oktober durchgeführt werden.

Laut Martin Haitzer aus Kirchberg waren die Beanstandungen der Polizei nachvollziehbar und auch vollkommen korrekt. Ihn ärgert jetzt aber der aktuell „wiehernde Amtsschimmel“ und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Mobilität der Familienangehörigen.

„Die Polizeibeamten haben alles richtig gemacht, aber dass wir bis 15. Oktober auf die Überprüfung des bereits reparierten Autos in der Kfz-Prüfstelle des Landes in Brunn warten müssen, ist ärgerlich“, meint Haitzer gegenüber der NÖN.

Sein Sohn sei immer mit dem VW-Golf zur Arbeit nach Thaya gefahren. Jetzt muss er auf den Voyager seines Vaters zurückgreifen. „An sich ist das auch kein großes Problem, aber dieses Auto ist behindertengerecht ausgestattet, da meine Gattin nach einem Schlaganfall schwerst behindert und an den Rollstuhl angewiesen ist“, meint der Kirchberger, der bei den ÖBB arbeitet.

„Bitte Warten“ auch beim neuen Auto

Die beanstandeten Mängel am VW-Golf seien von einer Fachwerkstatt fristgerecht beseitigt worden. „Über 1.000 Euro haben wir in dieses Auto gesteckt, trotzdem mussten wir am 17. August die Kennzeichentafeln abnehmen“, ist Martin Haitzer sauer, der die Bezirkshauptmannschaft Zwettl über die lange Wartezeit auf einen Begutachtungstermin informiert hat. „Eine Fristverlängerung haben wir aber nicht erhalten.“

Die NÖN fragte bei der Kfz-Prüfstelle des Landes nach. Dort hieß es: „Wir sind wegen Corona in Terminverzug. Es gibt aber immer wieder kurzfristig Termine.“ Martin Haitzer hat auch einen freien Termin erhalten: Am Tag nach dem NÖN-Anruf um acht Uhr morgens in der Prüfstelle in Gerasdorf. „Das geht nicht. Ich muss ja den Transport des Autos organisieren und die nicht geringen Kosten, die entstehen würden, auch tragen.“ Seitens der Bezirkshauptmannschaft Zwettl hieß es: „Wir haben keinen Einfluss auf die Überprüfungstermine.“

Für Martin Haitzer und seinem Sohn heißt es also bis 15. Oktober „Bitte warten“. Mittlerweile wurde für den Sohn ein anderes Auto angeschafft. Mit der Anmeldung müsse man aber auch hier einmal warten – es fehlen noch die Papiere.