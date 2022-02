Klimaticket: Der Umwelt zuliebe

Das Klimaticket ist im neuen Jahr in aller Munde. Auch die Gemeinde Göpfritz unterstützt die Klimaschutz-Vorhaben und stellt seit dem 1. Jänner zwei Klimatickets zur Verfügung.

Das entpuppte sich laut Bürgermeisterin Silvia Riedl-Weixlbraun bisher auch als voller Erfolg. Sie freut sich über die starke Nachfrage und streicht hervor, dass die Franz-Josefs-Bahn eine wichtige Lebensader für die Region sei und durch diese Maßnahme mehr Bewusstsein für den öffentlichen Verkehr geschaffen werde.

Als Verkehrsknotenpunkt nimmt Göpfritz im Waldviertel ohnehin schon eine besondere Stellung ein. Die zentrale Lage zwischen den Bezirksstädten Waidhofen, Zwettl und Horn sowie die Anbindung an die Franz-Josefs-Bahn garantieren die besten Voraussetzungen.

Die Mobilitätsbeauftragte Anita Wögerer hebt hervor, dass die Nutzung von umweltschonenden Verkehrsmitteln essenziell sei und besonders die Fahrten nach Wien für die Bürger mit der Franz-Josefs- Bahn bedeutsam seien.

Gegen einen kleinen Betrag an die Gemeinde kann der öffentliche Verkehr stressfrei genossen werden und das Auto in der Garage stehen bleiben. Arztbesuche und Behördenwege könne man laut Gemeinde ohne Weiteres mit dem Klimaticket abdecken. Neben diesem sozialen Service kann auch die Verwaltung das Klimaticket für Dienstfahrten heranziehen.

Anders als beim Schnupperticket, bei dem nur bestimmte Linien entlang einer vordefinierten Route Richtung Wien in Anspruch genommen werden konnten, beinhaltet das Klimaticket alle öffentlichen Linien in den Bundesländern Niederösterreich, Wien und Burgenland. Die Wiener Linien sind ebenso enthalten wie die Mariazellerbahn und die Stadtbahn Waidhofen an der Ybbs.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden