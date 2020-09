Der Mann schnitt am 23. September überlange Dachlatten ab. Beim Abstützen mit dem rechten Bein geriet die Arbeitshose laut Polizei in die Kette der Motorsäge. Das Gerät schnitt dem 29-Jährigen am rechten Bein unterhalb des Knies in die Wade. Nach Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er mit dem Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Horn gebracht.