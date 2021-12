Neuer Kalender mit Naturfotos ist da

Die Schönheit vor der Haustüre kann man sich in Göpfritz jetzt zuhause aufhängen: Möglich macht das ein neuer Kalender „WILDe Schönheiten“ von Franz Irschik.

Ursprünglich wollte man den Kalender auf den Adventmärkten auflegen und so Geld für eine zugezogene Familie spenden, erklärt ÖVP-Bürgermeisterin Silvia Riedl-Weixl braun. Corona und der Lockdown bremsten die Pläne schließlich aus: „Wir können den Kalender nicht so an die Leute bringen, wie wir eigentlich vorgehabt haben“, sagt die Bürgermeisterin.

Während den Öffnungszeiten stehen im Gemeindeamt die Bilderkalender für das Jahr 2022 um sieben Euro zum Verkauf. Die Bürgermeisterin hofft auf mehr Besucher: „Bisher läuft der Verkauf schleppend.“

Der Erlös wird für die Nachmittagsbetreuung der Volksschule Göpfritz an der Wild gespendet. Damit soll etwa Spielzeug für die Schüler angekauft werden, verrät Riedl-Weixlbraun.