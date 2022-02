Pferdezucht: Im Galopp unterwegs

Rennpferde sind seit vielen Jahren eine Leidenschaft von Peter Huber. Mit seinen Vollblütern ist er immer wieder bei Galopprennen vorne mit dabei.

Spätestens seit dem Sieg seines Pferdes Magritte Du Champ im September bei einem der wichtigsten Rennen in Baden-Baden ist Huber in Galopprennkreisen wieder in aller Munde. Der Wallach siegte unter Jockey Hana Jurankova, die danach im November Weltmeisterin wurde. „Fünf Wochen später hat er noch einmal gewonnen“, freut sich Besitzer Peter Huber. Er erinnert sich gut an das Rennen und daran, wie er bemerkte, dass sein Pferd, nachdem es die Trainingsleistungen bis dahin kaum mit in die Rennen bringen konnte, siegen würde. „Das war ein Wahnsinn.“

Magritte Du Champ siegte unter Hana Jurankova am 4. September 2021 in Baden-Baden. Foto: Marc Ruehl

Angefangen hat das mit den Pferden bei Peter Huber schon sehr früh. Der heute 66-Jährige wuchs in der Nähe von Wasserburg auf. Als Schlagzeuger mit einer kleinen Band spielte er schon im Alter von 15 Jahren am Wochenende in einem Lokal Tanzmusik. „Jeden Sonntag bekamen wir 600 Schilling. Das war in der Kaufkraft mehr als meine jetzige Pension“, erzählt Huber. Er lernte Schlagzeug am Konservatorium, mit 18 Jahren spielte er bereits in St. Pölten im Theater, was seine Karriere als Musiker ankurbelte. „Ich bin eigentlich Jazz-Rock Schlagzeuger, habe aber eine klassische Ausbildung“, erwähnt Huber, der später im BORG und in der Musikschule in St. Pölten unterrichtete.

Alle Pferde gehen auf Gründerstute zurück

Aber zurück zu den Pferden. Mit 20 kaufte Huber seine erste Stute Lindrick Lass und pachtete eine Wiese in Wasserburg hinter dem Barockschloss, womit sein Gestüt Tiny Meadow seinen Anfang fand. „Eine kleine Wiese, mehr hatte ich nie“, sagt der Rennpferdebesitzer. Damals ging Huber mit seiner Stute 20 Kilometer zu Fuß zum Decken, heute fährt er mit Trainer und Pferd im Zwei-Wochentakt zu Rennen nach Paris.

Auf diese erste Mutterstute mit englischen, amerikanischen und französischen Blutlinien gehen alle von Hubers späteren Rennpferden zurück. Der Züchter betont dazu: „Frühreife und Geschwindigkeit waren für mich wichtig.“ Oberste Prämisse ist die biologische Weiterzucht. Künstliche Befruchtung ist in der Vollblutzucht, die auf 20 ausgesuchte Stuten und drei Deckhengste zurückzuführen sei, weiterhin verboten. „Die Kraft in der Zucht liegt in der Vielfältigkeit“, erklärt Huber. So fährt er schon einmal mit einer Stute in die Normandie, obwohl er auch selbst immer wieder Deckhengste hatte. Bemerkt habe er im Laufe der Jahre, dass vor allem die Mutterlinie entscheidend ist.

Der ganze Stolz des Gestüts war einige Zeit lang Meadow‘s Pride, eine Tochter von Hubers erster Stute. Mit einer Gewinnsumme von 600.000 Schilling (43.600 Euro) gilt sie nach wie vor als höchsteingestufte dreijährige Stute Österreichs. Spielend gewann sie ein Zweijährigen-Rennen nach dem anderen und erhielt als dreijährige Stute unter anderem den Austria Preis (Ausgenommen bei Vergleichsrennen messen sich zweijährige beziehungsweise dreijährige Pferde jeweils untereinander).

Auch die Fohlen der Meadow‘s Pride konnten bei den Galopprennen mithalten. Einer ihrer Söhne erhielt fünf Mal den Austria Preis. Auf diese Preisgelder ist Peter Huber auch angewiesen. Immerhin ist die Pferdezucht ein kostspieliges Hobby. „Ich bin nur überlebensfähig, weil meine Pferde erfolgreich sind“, sagt Huber, der auch bei wichtigen Rennen immer in Leiberl, Jeans und Holzschlapfen anzutreffen ist. Sein Vater habe immer zu ihm gemeint, er habe noch nie etwas gearbeitet, da alles ein Hobby ist.

Nächstes Rennpferd vor erstem Start

In Österreich ist der Sport kaum mehr präsent. Laut Huber ging es damit ab dem EU-Beitritt hierzulande bergab. Er übt starke Kritik an Frank Stronach und der von ihm eine Zeit lang betriebenen Rennbahn.

Die meisten von Peter Hubers Pferden verbringen auch ihren Lebensabend bei ihm. So etwa Meadow‘s Pride, nachdem sie als berühmteste Mutterstute Österreichs 13 Fohlen zur Welt brachte. „Danach war sie noch zehn Jahre in Pension“, erinnert sich Huber an diese herausragende Stute, die 34 Jahre alt wurde. Ein hohes Alter für ein Pferd. Nur hin und wieder verkauft Huber auch eines seiner Pferde, und dann normalerweise an Freunde oder Bekannte.

Morning Dew startet im März bei seinem ersten Rennen. Foto: WiebkeArt/galoppfoto.de Foto: WiebkeArt/galoppfoto.de

Aktuell steht Morning Dew als sein nächstes Rennpferd am Start. „Ende März fahre ich mit ihm nach Paris, wo er das erste Mal starten wird“, blickt Huber voraus. Für die Vorbereitung darauf arbeitet er seit einiger Zeit mit Trainer Markus Geisler zusammen. Trainiert wird in der Freudenau. „Die gilt als eine der schönsten Rennbahnen Europas. Eine Runde ist dort 2.800 Meter lang“, erzählt Huber, der auch selbst die Trainerprüfung abgelegt hat und Amateurjockey ist. Genügend Platz ist für das Training auch unumgänglich, können die Vollblut-Rennpferde doch bereits beim zweiten Galoppsprung 60 km/h erreichen. Bevor sie zum Training in der Freudenau sind, kommen aber Hubers Fohlen alle bei ihm in Göpfritz zur Welt. Den früheren Familienbesitz seiner Lebensgefährtin haben die beiden hier zurückgekauft.

Nach seinen vielen Jahren als Rennpferdezüchter meint Peter Huber: „Es gibt nichts, was ich nicht erlebt habe.“ Im Schlechten, etwa wenn ein Fohlen stirbt, wie im Guten. So erinnert er sich etwa an besondere Ereignisse, wie den Sieg seiner Meadow‘s Pride 1989 in der Freudenau gegen in Irland aufgezogene Pferde unter Starjockeys. „Ich habe mich nie vor ausländischer Konkurrenz gefürchtet. Ich kann nicht ins Ausland fahren, wenn ich nicht auch hier gegen sie gewinne“, sagt Huber, bei dem normalerweise der beste verfügbare Jockey reitet. Dass er spontan selbst bei einem Showrennen mitgeritten ist, ist kürzlich auch erst vorgekommen.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden