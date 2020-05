Der Gemeinderat Göpfritz tagte am 12. Mai im Kulturstadl. Es herrschte große Einigkeit.

Beschlossen wurde etwa, Umwelttickets für den gesamten VOR-Verband anzukaufen, wenn auch erst zu einem späteren Zeitpunkt, „weil wir glauben, dass das jetzt nicht so angenommen wird“, meinte Bürgermeisterin Silvia Riedl-Weixlbraun. Es sollen zwei Tickets um 4.000 Euro angekauft werden, die um 12 Euro verliehen werden.

Ein weiterer Punkt war die Vermietung der Räume des ehemaligen Gemeindeamtes an Cornelia Weidenauer, die darin ihr Start-up Büro für den Vertrieb von Glückwunschkarten und Ähnlichem aufbauen wird. Anstehende Projekte standen ebenfalls an der Tagesordnung, wie der Umbau der Kläranlage. Ein erstes Honorarangebot der Ziviltechnikerleistungen beläuft sich hier auf 52.300 Euro. Für die Volksschule sollen außerdem neue Möbel angekauft werden, was bereits im letzten Jahr in den meisten Klassen geschehen ist. Dafür gibt es ein Budget von knapp 23.000 Euro. Auch über den Rechnungsabschluss stimmte man ab. Im ordentlichen Haushalt standen dort Einnahmen von 4,2 Millionen Euro Ausgaben von 3,8 Mio. entgegen. Im außerordentlichen Haushalt hatte man 1,9 Millionen Euro an Einnahmen und Ausgaben von 2,1 Mio. Euro. Einstimmig.