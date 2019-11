Die Gemeinde spielt mit dem Gedanken eine Topothek zu eröffnen, also ein digitales, historisches Archiv, das über das Internet frei zugänglich ist. Am 8. November wurde deshalb ein Informationsabend im Festsaal veranstaltet.

Der Initiator der Topotheken, Alexander Schatek, präsentierte das Projekt und gab Hinweise zur Umsetzung in der Gemeinde. Das System mit der Onlineplattform läuft nun bereits seit zehn Jahren und die Topotheken der einzelnen Gemeinden werden von Ehrenamtlichen betrieben. „Man merkt, dass viele Leute die Bereitschaft haben, etwas zu erzählen oder herzuzeigen, aber es muss der Anlass dafür da sein“, meinte Schatek.

Franz Rabl erzählte von der Idee, auch in Göpfritz eine Topothek zu gründen. Vor etwa einem halben Jahr ist er damit an die Gemeinde herangetreten. Um sich selbst ein Bild davon zu machen war er im Vorfeld auch bei den Topotheken in Pölla und Vitis. Außerdem zeigte er eine Auswahl an Kulturgütern, die in der Gemeinde vorhanden sind. Rabl meinte: „Wir können uns der digitalen Welt nicht verwehren“, und begrüßte also die Digitalisierung historischer Dokumente.