Nach einer VP-Gemeinderats-Fraktionssitzung am Montag-Abend ist es nun fix. Bürgermeister Franz Gressl kündigte am Dienstag-Morgen an, dass er sein Amt zurücklegen wird.

Vizebürgermeister Werner Scheidl, Silvia Riedl-Weixlbraun und Franz Gressl. | René Denk

Eine Gemeinderatssitzung soll um den 20. Februar erfolgen. Dabei werde die ÖVP (sie hält elf von 19 Mandaten im Gemeinderat) Silvia Riedl-Weixlbraun als neue Bürgermeisterin vorschlagen.

