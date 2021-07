Göpfritz/Wild: Der Starkregen forderte Floriani .

Die Feuerwehr Göpfritz/Wild war am vergangenen Wochenende aufgrund der heftigen Regenfälle ebenfalls gefordert. Die stillen Alarme seitens der Landeswarnzentrale gingen am Samstag ab 18.25 Uhr und am Sonntag ab 2.16 Uhr bei den Floriani ein.