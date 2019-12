Die Frau fuhr am 19. Dezember gegen 4.30 Uhr früh aus Waidhofen kommend im Kreisverkehr in Richtung Allentsteig. Zeitgleich lenkte ein 63-jähriger Tscheche einen Lkw auf der B2 aus Schwarzenau kommend in Richtung Wien. Der 63-Jährige rutschte in den Kreisverkehr hinein und touchierte den Pkw rechts vorne. Dieser wurde durch die Wucht des Anpralles auf den begrünten Mittelkreis des Kreisverkehrs geschleudert.

Die Lenkerin wurde unbestimmten Grades verletzt und in das Krankenhaus Waidhofen eingeliefert. Der 63-Jährige blieb unverletzt.

Die Freiwilligen Feuerwehren Göpfritz und Scheideldorf wurden alarmiert. Die Kameraden bauten einen Brandschutz auf und sicherten die Straße ab. Sie verluden den beschädigten Pkw. Der Lkw-Lenker konnte seine Fahrt fortsetzen.