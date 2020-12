Mit 13,5 von 20 möglichen Punkten zeichnete der Restaurantguide „Gault Millau“ das Gasthaus „Bärenhof“ in Schönfeld aus. Damit konnte Michael Kolm seine zwei Hauben aus dem Vorjahr verteidigen – und um 0,5 Punkte ausbauen.

„Wir sind sehr zufrieden und sind froh, wenn es so weitergeht“, schmunzelt der Koch im Gespräch mit der NÖN. 2019 erkochten er und sein Team die zweite Haube. Mit steigender Punktezahl, wird die Luft dünn: „Umso weiter rauf es geht, umso schwieriger wird es natürlich“, sagt Kolm. In der Begründung des Restaurantguides heißt es: „Der Bärenhof Kolm, unmittelbar angrenzend am Bärenwald Arbesbach, ist zum gastronomischen Fixpunkt im nördlichen Waldviertel gewachsen. Der Chef und Patron Michael Kolm setzt auf die heimische Küche mit kleinen Ausflügen in die weite Welt.“ Das Urteil deckt sich mit dem Motto Kolms: „Waldviertel, gewürzt mit Welt.“ Das Bärentrail-Menü, unter anderem mit Jakobsmuschel, Kalbfleischstreifen, Curry-Krautfleckerl sowie Wachtel mit Polenta überzeugte die „Gault Milau“-Tester.

Sieben-Gänge-Menü für das Wochenende

Mit dem zweiten Lockdown setzt der Bärenhof-Wirt auch auf Abholservice unter dem Titel: „Kolm for home“: Für 48 Euro pro Person kann man sich ein Menü mit drei Vorspeisen, einer Haupt- sowie drei Nachspeisen für das Wochenende reservieren. „Es war eine Challenge, unsere Philosophie in ein Kisterl zu packen“, erzählt Kolm. Er hofft, dass er am 7. Jänner wieder regulär aufsperren darf: „Die ganze Mannschaft ist schon scharf drauf“, sagt er lachend.

Im Team hat Kolm insgesamt acht Mitarbeiter: Fünf in der Küche, drei im Service. Die meisten sind schon viele Jahre im Betrieb, sagt der Wirt: „Der Kolm steht natürlich vorne und grinst sich einen runter. Dahinter arbeiten aber viele fleißige Hände!“

2008 bekam Kolm die erste Haube, die er seitdem immer wieder verteidigte. Heute gibt es im Bärenhof eine Eiskarte mit selbstgemachtem Eis, seit vier Jahren werde das eigene Brot gebacken. In den Weinkeller wurde zuletzt ordentlich investiert, er wurde in einem Jahr von 300 auf 400 verschiedene Sorten aufgestockt. Einem Umstand, den auch der Feinschmecker-Kompass Respekt zollt, denn der Keller sei „bestückt mit einer gut durchdachten Auswahl heimischer und internationaler Kreszenzen.“

Umbau des Bärenhofs ab November 2021

Ab November 2021 will Kolm umbauen und am Konzept feilen. Neben dem Gourmetgast soll es auch mehr Angebot für den klassischen Ausflugsgast des Bärenwaldes bieten. Alle Hände voll zu tun also – und wer weiß, vielleicht winkt auch in absehbarer Zeit die dritte Haube? „Das ist natürlich ein Ziel, das ich habe“, sagt Kolm.