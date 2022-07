Boxenstopp im Stift Zwettl

Werbung Schlosshotel Rosenau Anzeige Spa und Day Spa Neu: Wellness für Hotelgäste

Einer der Höhepunkte der Gourmet Rallye, die am 24. und 25. Juni veranstaltet wurde, war die Segnung der 32 Oldtimerfahrzeuge im Lindenhof in Stift Zwettl. Die Segnung nahm Abt Johannes Maria Szypulski vor. Dabei wünschte er außerdem allen Teilnehmern Gottes Segen und gute Fahrt.

Die Rallye wurde von Bernhard Holzer und Walter Pfaffenhuemer organisiert und vorbereitet. Gestartet wurde in Stift Schlierbach, die 1. Gourmetprüfung gab es im Schloss Hagenberg, Mittagessen im Schloss Rosenau, die 2. Gourmetprüfung und Dessert waren in Stift Zwettl mit anschließender Autosegnung. Weiter ging es nach Stift Geras, wo das Abendessen und die Nächtigung im Schüttkasten reserviert waren. Am nächsten Tag ging es auf die Rosenburg zur 3. Gourmetprüfung und weiter zum Mittagessen nach Stift Melk, zur Bremsprüfung bei der Firma RIKA in Haag.

Die nächste Station war Christkindl, da fand die 4. Gourmetprüfung samt Dessert beim Kirchenwirt statt. Die nächste Herausforderung war die Showprüfung in Oberschlierbach, und Endstation war in Kremsmünster am Marktplatz. Neben historischen Raritäten wie einem Skoda Felicia, Baujahr 1968, nahmen auch Sportwagen von Ferrari bis Porsche teil. Es waren zwei Tage voller Kulinarik, Kultur und Fahrspaß für die 64 Teilnehmer der 7. Gourmet Rallye. Mit den Oldtimern ging es zu den schönsten Burgen, Stiften und Schlössern im Mühl-, Wald- und Mostviertel.

Nicht nur die Oldtimer standen im Mittelpunkt, sondern auch der Genuss von regionalen Speisen und Getränken im Zuge der Gourmetprüfungen an ausgewählten Standorten. Dabei müssen die Teilnehmer verschiedene Kostproben am Geschmack erkennen und richtig zuordnen. Die hierbei gesammelten Punkte fließen ebenso in die Gesamtwertung ein, wie das möglichst exakte Fahren mit einer vorgegebenen Durchschnittsgeschwindigkeit und die Bewertung aus der noch geheim gehaltenen Showprüfung.

