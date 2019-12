Einzig die Grünen fanden in der Gemeinderatssitzung Kritikpunkte, etwa zu Stadthallen-Ausbau, Förderungen und WLAN-Angebot in der Zwettler Innenstadt.

Nicht diskussionslos verlief die letzte Gemeinderatssitzung im heurigen Jahr. Vor allem die Debatte um den Gastronomie-Pächter für die Stadthalle, die NÖN berichtete exklusiv, sorgte für erhitzte Gemüter.

„Es ist nicht nachvollziehbar, warum die Pacht damals so runtergesetzt wurde. Waldland hat vor Zwieselbauer noch das fünffache gezahlt“, polterte Silvia Moser von den Grünen. Sie kritisierte auch die vertraglich festgeschriebene Tischwäsche, die Schulen bei ihren Bällen an Zwieselbauer zu entrichten hätten. „Der Caterer setzt die Schulen unter Druck!“

ÖVP-Stadtrat Josef Zlabinger konterte: „Er setzt niemanden unter Druck. 200 Euro Tischwäsche für 112 Tische ist nicht viel, sondern fair!“ ÖVP-Stadträtin Andrea Wiesmüller ergänzte: „Kann es nicht auch sein, dass Eltern in der Vergangenheit Zwieselbauer boykottierten und absichtlich nichts gegessen haben?“ Um Klärung bemüht zeigte sich ÖVP-Bürgermeister Franz Mold: „Jeder Veranstalter unterschreibt, dass Zwieselbauer das alleinige Recht hat, dort etwas zu verkaufen.“

Stadthallen-Ausbau. Der Tagesordnungspunkt über die Planungsvergabe für den Zubau eines Lagerraumes mit etwa 64 Quadratmetern für den Buffetbetrieb in der Stadthalle wurde mit fünf grünen Enthaltungen beschlossen. ÖVP-Stadtrat Erich Stern meinte: „Seien wir doch froh, dass wir Zwieselbauer als Caterer haben. Er kocht jetzt frisch vor Ort.“ Um das sinnvoll zu ermöglichen, sei auch der Ausbau geplant.

Budgetierung war Streitpunkt. Uneinigkeit zwischen Grüne und dem restlichen Gemeinderat gab es auch beim zweiten Nachtragsvoranschlag über 28,846.100 Euro sowie dem Voranschlag für 2020 und dem mittelfristigen Finanzplan 2021 bis 2024. „Es fehlt uns ein Umwelt-Budget. Außerdem müssen wir 3,4 Millionen Euro pro Jahr investieren, um unsere Vermögensstände zu erhalten“, kritisierte Moser. 1,1 Millionen Euro in den Kanalbau und 800.000 Euro sollen 2020 in die Wasserversorgung investiert werden. „Auch das ist ein Beitrag für die Umwelt“, meinte Wiesmüller.

Beide Tagesordnungspunkte wurden mit fünf grünen Gegenstimmen beschlossen.

Motorrad-Club-Förderung ohne Grüne. Eine Förderung über 370 Euro für den Motorrad-Club „Falcons-Austria“ wurde mit fünf Gegenstimmen der Grünen beschlossen. „Angesichts der Klimakrise ist diese Förderung keine gute Idee. Die Verantwortlichen wollen sich auch mit anderen solchen Klubs treffen. Und die werden sicher nicht mit dem Zug oder auf der Autobahn fahren“, kritisierte Göschl. ÖVP-Vizebürgermeister Johannes Prinz quittierte das belustigt mit: „Dann sollen‘s halt mit dem E-Motorrad fahren.“

Gratis WLAN. Bei der Auftragsvergabe für die Errichtung eines freien WLANs an sieben Hotspots in der Innenstadt regte Grüne-Gemeinderat Ewald Gärber an, den Betrieb zwischen 22 und 6 Uhr einzustellen. Vize Prinz konterte: „Wenn du im Internet bist und um neun Uhr dreh ma ab, wirst auch keine Freude haben. Wieso seid ihr so gegen WLAN? Gebt eure Smartphones beim Rausgehen ab und schaut‘s, wie ihr dann auskommt.“ Einstimmig.