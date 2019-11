Die Gemeinderatswahl 2020 rückt näher. Kein Wunder also, dass auch die politische Gerüchteküche bereits ordentlich am Brodeln ist. Zuletzt wurden Stimmen laut, die Sonnentor-Chef Johannes Gutmann als Kandidat für die Zwettler Grünen sahen.

Darauf angesprochen, winkt Gutmann ab: „Das ist sehr nett, dass man mir das zutraut. Ich bin zwar für viele der ‚grüne Spinner‘, aber ich werde mich nicht politisch betätigen – weder bei Grün, Rot, Blau, Schwarz, Pink oder g‘scheckat.“ Wichtiger als Parteipolitik sei ihm, sich gesellschaftspolitisch stark zu machen. Das habe er aber erst lernen müssen, sagt er.

So kandidierte Gutmann 1989 in Zwettl für eine Bürgerliste, später bei Gemeinderatswahlen für die ÖVP in Großgöttfritz: „Ich bin froh, nicht reingekommen zu sein“, sagt Gutmann zu seinem früheren politischen Engagement, und: „Da bin ich abgestumpft und schnell in einem Eck gewesen, in das ich nie hinwollte.“

„Ich werde nirgends politisch antreten. Weder bei Grün, noch bei Rot, Blau, Schwarz, Pink oder g‘scheckat!“Sonnentor-Chef Johannes Gutmann

Wie das Gerücht in die Welt gekommen ist, kann er sich nicht erklären: „Nur weil ich ab und zu mit Leuten rede, heißt das nicht, dass ich für sie kandidiere“, so Gutmann.

Ebenfalls falsch ist das Gerücht, Robert Wolf würde für die Grünen kandidieren. Wolf setzte sich zuletzt gegen den geplanten Wohnungsbau der Waldviertler Siedlungsgenossenschaft in der Zwettler Innenstadt ein – und ist damit auf Linie der Grünen: „Es stimmt, dass ich punktuell mit den Grünen übereinstimme. Das hat aber nichts mit meiner politischen Ausrichtung zu tun“, sagt Wolf. Er wolle sich „politisch frei halten“. Von dem Gerücht habe er bereits am vergangenen Wochenende von seiner Schwester gehört. „Das ist interessant, kann ich aber dezidiert ausschließen“, sagt er.

Die Obfrau der Zwettler Grünen, Silvia Moser, bestätigt, dass es keine Gespräche über eine Kandidatur mit Gutmann oder Wolf gegeben habe. „Über Mitstreiter sind wir aber immer froh“, sagt Moser.