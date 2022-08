70 Jahre Blasmusik: Eine wichtige Säule

Werbung

1879 erfolgte die erste Erwähnung einer Ortsmusik unter der Leitung von Josef Eisenmann in der Schulchronik. 1925 meldete Johann Gerstbauer die Ausübung des Musikgewerbes an. Gemeinsam mit Oberlehrer Größ leitete er die damalige Musikkapelle. 1972 wurde unter Vereinsobmann Bürgermeister Rudolf Adensam und Kapellmeister Direktor Alois Mitterauer die Gemeindeblasmusikkapelle Grafenschlag als Verein gegründet. Gleichzeitig trat man auch dem NÖ-Blasmusikverband bei. 1973 wurden neue Instrumente und eine neue Vereinstracht angeschafft.

1979 richtete man zum 100-jährigen Bestehen das Bezirksblasmusikfest aus. 1985 wurde Josef Hofbauer jun. neuer Kapellmeister. 1990 wurde wieder eine neue Vereinstracht angeschafft. 1993 wurde das Bezirksblasmusikfest veranstaltet und in diesem Rahmen das neue Musikerheim feierlich eröffnet. 2003 wurde Franz Gretz neuer Vereinsobmann. Er folgte Rudolf Adensam nach dessen 30-jähriger Obmannschaft. 2012 übernahm Erich Lang jun. von Josef Hofbauer das Kapellmeisteramt. 2015 trat Bernadette Trappl die Obmannschaft an und wurde somit Nachfolgerin von Franz Gretz. 2016 folgte Colin Tooke als neuer Kapellmeister.

2019 war das 140-jährige Bestandsjubiläum. Aus diesem Anlass wurde beim Frühlingskonzert die neu angeschaffte Tracht der Bevölkerung vorgestellt. Am 26. und 27. Juli wurde am Hauptplatz ein großes Musikerfest gefeiert. Zu diesem Jubiläum wurden alle ehemaligen Musikerinnen und Musiker der Blasmusikkapelle herzlich eingeladen. Viele „Ehemalige“ kamen dieser Einladung nach. Im Rahmen des Festaktes wurde Altkapellmeister Josef Hofbauer zum Ehrenkapellmeister und Altobmann Franz Gretz zum Ehrenobmann der Gemeindeblasmusikkapelle ernannt.

2020/2021 waren wegen der Pandemie schwerere Zeiten für den Verein, da kaum oder nur in kleinen Gruppen Proben oder Ausrückungen stattfinden durften. In heurigen Jahr wurde die „wiedergewonnene Freiheit“ mit einem außergewöhnlichen Musikprogramm beim Frühlingskonzert am 9. April gefeiert.

Im Laufe dieser Jahrzehnte konnten natürlich zahlreiche Preise und Ehrungen entgegengenommen werden, u.a. der Ehrenpreis in Bronze, Silber und Gold sowie der Andreas Maurer-Sonderpreis des Landes NÖ. Dirigentennadeln, Stabführerabzeichen und Ehrennadeln durften die Musiker ebenfalls entgegennehmen.

Wie schon aus dem Vereinsnamen hervorgeht, ist die Blasmusikkapelle ein wichtiger Bestandteil der Gemeinde Grafenschlag. Sie ist sicherlich unter den vielen anderen Vereinen der Gemeinde eine der tragenden Säulen des Gemeindelebens!

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.